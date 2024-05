Javier Adrados: «Que te llamen ‘Zorra’ delante de toda Europa da morbo»

Vistas las dos semifinales del Festival de la Canción de Eurovisión que este año está teniendo lugar en Malmö (Suecia), es fácil hacerse una idea de lo que puede pasar esta noche en el Malmö Arena con los 26 países que ya se han clasificado: Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Austria, Países Bajos, Noruega, Israel, Grecia, Estonia, Suiza, Georgia y Armenia. A estos hay que sumar a los Big Five: España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia y el anfitrión, Suecia.

Israel

Para tener más pistas para nuestra quiniela le hemos preguntado al que más sabe. Javier Adrados, productor musical y experto en Eurovisión no suele tener clemencia y pasa por delante de los comentarios vacíos. Con él hemos hablado de 10 de los finalistas de Eurovisión 2024. Para Adrados, Grecia, con Marina Satti es «una magnífica apuesta por este país “amigo”., que en las últimas ediciones no nos ha demostrado mucho apoyo, (nosotros sí a ellos), pero en esta ocasión es fácil rendirse a la evidencia. Van a la búsqueda de su Rosalía particular. La canción “Dadi” va ganando en las escuchas y aunque no creo que gane, sí que pone al país en el punto de mira». Ha empezado por los helenos, pero enseguida nombra «Zorra»: «Ya vaticinamos en este periódico que el hecho de que te llamaran “Zorra” delante de toda Europa daba morbo.¡¡ No nos equivocamos!!! Hay que aplaudir en nuestros Nebulossa, el esfuerzo que han realizado en estos dos últimos meses, para poder ir con la cabeza bien alta a Malmö, e incluso dejándonos llevar por la ilusión de poder ganar el festival, gracias a un mensaje que ha levantado ampollas a un lado y otro de los Pirineos, pero la realidad nos ha vuelto a superar. Cuando vemos las apuestas de otros países que también se toman muy en serio el certamen, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de tan siquiera poder alcanzar un Top 5».

Destaca también Suiza, con Nemo, que «no se han cortado en demostrar que quieren hacerse este año con el micrófono de cristal. “The Code” es el himno personal de todo el que ha descendido a los infiernos, y lo canta para demostrarse a sí mismo que salió de ese circuito triste». Para Adrados la polémica de Israel está clara: «Mucho morbo y curiosidad hay con la candidatura de Eden Golan. Estamos ante un festival de la canción y de artistas, por lo tanto no veo lógico hablar de temas políticos. A nadie se nos olvide que Eurovisión nació tras la II G M, con el objetivo de regalar sonrisas e ilusiones a la gente; estaría bien sacarse esta espinita de señalar a alguien cuando no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo en su país. Aquí tenemos que valorar la canción y (en este caso) la artista, y sinceramente es: Total. Brindo por Eden Golan y ese sonreír y pedir Paz, con su sola presencia en el festival». De Gate, representante de Noruega, solo cree que «va a ser uno de los momentos más bonitos de este Festival 2024». Entre sus apuestas fuertes Estonia, «menudo sorpresón. Nadie daba un euro por ellos y mira el apoyo del televoto. Callar bocas sucede muchas veces en la final de Eurovisión». De Italia, representada por Angelina Mango tiene claro que el país «se toma muy en serio el Festival y con una puesta en escena espectacular, tiene muchas posibilidades de llevarse el micrófono de cristal». Tampoco esconde su debilidad por Croatia: «Marco Pürisik, si no queda el 1, quedará el 2. Hacía mucho tiempo no se veía una actuación tan compacta en Eurovisión». Carne de «todas las fiestas de guardar en este próximo verano».

Entre los descartes «Europapa»: «Paises Bajos (Jost Klein), la canción solo quiere llamar la atención en el festival, pero una vez pasada la actuación la canción pasará al olvido»; Austria, «su coreografía es imponente e impactante, pero nada más… Suena a hit eurovisivo, sí, pero trasnochador al cien por cien»; Armenia, «una apuesta folk-pop muy buena, pero no creo que tenga mucho recorrido en las votaciones; Francia, " (Slimane): Una declaración de amor impresionante, directa también al corazón de muchas personas, aunque pienso pasará desapercibida en la gran final"; Georgia, "(Nutsa), hacía 8 años que no estaban en la final, este año lo han conseguido con una gran diva de la canción, no creo queden en una buenísima posición, pero en su país pueden sentirse orugllosos de ella, ya que les ha vuelto a poner en el mapa ¡¡¡Felicidades!!!" y Letonia, "una nueva sorpresa para todos los eurofans. Dons, seguro que se convierte en su país, en una referencia total y absoluta para el movimiento LGTBI, una apertura de puertas más allá de la dignidad de una canción o no. Letonia no va a ganar Eurovisión, pero si demuestra una nueva visión al mundo para sus paisanos".