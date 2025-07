Jorge Javier Vázquez y su pánico a "estafar" a Telecinco con 'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez volvió a las tardes de Telecinco por todo lo alto con 'El diario de Jorge' y, un año después, el presentador ha mostrado su parte más sensible con sus miedos y dudas sobre el proyecto a través de su blog de 'Lecturas'.

El de Badalona ha ido directo al grano y no ha escondido su "nerviosismo" por volver y enfrentarse a un "programa sin colaboradores" y con su nombre, algo que no tenía "nada que ver con lo que había hecho hasta entonces".

"Me agobiaba la responsabilidad. Estar a la altura. Que la audiencia me acompañara. Acababa de firmar una renovación con Mediaset –hasta el 2027– y tenía miedo de que 'El diario de Jorge' no funcionara porque sentía que mi empresa podía sentirse estafada", se ha sincerado.

A pesar de su dilatada carrera, "treinta años de profesión" ni más ni menos, el miedo se apoderó de él: "Me ganó la partida el miedo. Quizás porque era una apuesta arriesgada. Por varias razones: no tenía colaboradores que me apoyaran y el formato no era ese transatlántico que puede ser 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'. Y, además, sobrevolaba la figura de la mítica Patricia Gaztañaga, que catapultó al programa a la categoría de fenómeno televisivo".

Este viernes, Jorge Javier se despedirá de su programa para marcharse de vacaciones y en su escrito no ha dudado en desear lo mejor a su recambio, Cristina Lasvignes.

"Estoy deseando que empiece para ver cómo lo hace. Cada compañero marca su impronta en un programa y eso te ofrece la posibilidad de seguir nutriéndote. La veré con placer desde casa", ha finalizado.