José Manuel Parada se derrumba en "MasterChef" y queda fuera antes de la gran final

En los fogones de "MasterChef Celebrity 10" ya huele a final, pero lo que se cocinó en la última semifinal de RTVE fue mucho más que gastronomía. José Manuel Parada terminó expulsado después de protagonizar una noche para olvidar, en la que pidió marcharse en más de una ocasión y se enfrentó a sus propios límites emocionales. Mientras tanto, Mariló Montero, Torito, Miguel Torres y Juanjo Bona se convirtieron en los cuatro finalistas de la edición más intensa hasta la fecha.

La gala arrancó con una prueba exigente bajo la mirada de Victoria de Marichalar, que se estrenaba en el plató de RTVE para un reto con sabor francés y aroma a champagne. Fue Torito quien brilló en esta primera parte, imponiéndose como el mejor del reto y donando el premio a la fundación daleCandELA, un gesto que le valió no solo reconocimiento sino también el poder de decidir la capitanía en la prueba de exteriores.

Y ahí comenzó el verdadero drama. Toritoeligió a José Manuel Parada como capitán de ambos equipos, y el periodista no solo no supo liderar, sino que rozó el abandono en varias ocasiones, dejando frases como "me da mucha pereza" mientras todo el equipo cocinaba bajo presión en Casa Marcial, templo de la alta cocina asturiana dirigido por el chef Nacho Manzano.

Ya de regreso a plató, los delantales negros se enfrentaron a un postre ideado por la chef Mar Ibáñez con un ingrediente inesperado: la coliflor. Una receta con siete páginas que desbordó a Parada, incapaz de concentrarse y visiblemente afectado por el desgaste emocional. "Nunca he llorado tanto como en este programa", confesó entre lágrimas, y aunque intentó terminar su plato, el resultado no convenció al jurado.

Por el contrario, Miguel Torres sorprendió con su creatividad y Juanjo Bona con su presentación. La sentencia fue clara: Paradano continuaba en el programa, aunque lo asumió con sarcasmo: "¡Qué sorpresa, no me lo esperaba!", dijo al escuchar el veredicto. En sus últimas palabras, el veterano comunicador agradeció la experiencia y dejó caer una confesión amarga: "He renunciado a muchas cosas importantes por el trabajo; no he tenido vida".

Así, Mariló, Torito, Miguel y Juanjo se medirán en la gran final de "MasterChef Celebrity 10", que promete emociones fuertes. Pero si algo dejó clara esta semifinal es que la cocina, en este formato, es solo el escenario. Lo que importa realmente es cómo cada aspirante se enfrenta a sus propios demonios mientras corta, cuece y emplata bajo presión.