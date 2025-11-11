El sorteo de Navidad esta de luto tras conocerse un año después el fallecimiento de Clive Arrindell, actor británico nacido en Trinidad y Tobago, conocido en nuestro país por interpretar al "calvo de la Lotería de Navidad" desde los años 1998 y 2005. Este descubrimiento se ha realizado en Murcia, concretamente en la administración El Perolo de San Pedro del Pinatar, gracias a la investigación de su lotero, Miguel Ángel Zapata.

Descanse en paz, Clive Arrindell

Se desvela un año después la muerte del "calvo de la Lotería de Navidad", el actor Clive Arrindell, famoso en España por su papel protagonistas en los anuncios del Sorteo Extraordinario para las celebraciones navideñas. Su muerte ha salido ahora a la luz gracias al lotero murciano Miguel Ángel Zapata, propietario de la administración El Perolo en San Pedro del Pinatar, quien la compartió recientemente en sus redes sociales. Zapata explica que descubrió el fallecimiento del intérprete mientras trabajaba en su proyecto cultural 'La Ruta de la Suerte', un recorrido artístico inspirado en el azar y la esperanza, donde Arrindell iba a tener un papel simbólico. Durante la investigación, al no hallar información actual del actor, el lotero comenzó una búsqueda más exhaustiva que lo llevó hasta varias fuentes británicas oficiales que confirmaban el deceso del artista el pasado verano, ocurrido de manera repentina según amigos cercanos.

Más de un lustro siendo la imagen de la Navidad en España

Nacido en Trinidad y Tobago y formado como actor en Londres, Clive Arrindell desarrolló una reconocida carrera en el teatro británico, especialmente en el West End, donde destacó por su presencia escénica y su voz profunda. Sin embargo, su rostro se hizo inolvidable en España gracias a los anuncios de la Lotería de Navidad, emitidos entre 1998 y 2005, en los que encarnaba al misterioso personaje que soplaba “magia” sobre la gente al ritmo del lema "El mayor premio es compartirlo". Su figura se convirtió en un auténtico símbolo de las fiestas y en parte de la memoria emocional de toda una generación. Con su elegancia y carisma, Arrindell logró encarnar la ilusión navideña más allá de la pantalla. Como recordó Zapata en su homenaje, "fue la persona que más ilusión repartió en España, y aquí sigue vivo, porque la ilusión es algo que nunca muere". Descanse en Paz.