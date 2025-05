José Pablo López, presidente de RTVE: "La UER se abre a una reflexión sobre la participación de Israel en Eurovisión"

Periódicamente el presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, en este caso José Pablo López, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para someterse a una evaluación y responder a las preguntas de los miembros de la comisión. En esta ocasión el interés radicó en que la mayor parte de las preguntas iba dirigida a la participación de España en el Festival de la Canción de Eurovisión con Melody y su tema "Esa Diva".

Nada más arrancar, una diputada de Vox, Carina Mejías, quiso intervenir porque "en las dos últimas comparecencias solicitamos al presidente de la Corporación que nos hiciese llegar las cuentas, nos dijo que lo haría y a día de hoy este grupo sigue sin recibirlas, así que insistimos en ello. Gracias". López contestó que "efectivamente hemos mandado las cuentas ya al registro y en cuanto que sean publicas yo se las haré llegar".

La primera pregunta, del diputado Luis Jesús Uribe, explicó que "no soy fan de Eurovisión, aunque por supuesto no niego su repercusión", y añadió la cuestión: "¿Qué pasos cree que debería dar la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en relación a la participación de Israel en el Festival de Eurovisión?. El presidente respondió a esta cuestión con que "el entretenimiento no es una ocasión para la irresponsabilidad y la indiferencia. Y este es un punto de partida que quiero poner encima de la mesa a la hora de sacar el debate de lo que ha sucedido con Eurovisión". Y continuó: "Creo que la postura que ha mantenido RTVE a partir del debate previo dentro de los órganos de la propia Corporación, ha producido por primera vez en los últimos años un movimiento dentro de la EBU que creo que ha merecido la pena. ¿Y en qué ha cristalizado? EN una carta que recibí de Martin Green este lunes donde ya se abre a partir de las peticiones de RTVE a abrir una reflexión conjunta a la participación de la televisión de Israel en el concurso. En segundo lugar una reforma pactada del sistema de televoto del festival. En tercer lugar, a que tengamos una auditoría externa que en este momento se está realizando".

Como cuarto punto "tomar medidas más fuertes hacia las interferencias externas que se hayan producido durante el festival. Y por último, a que tengamos suficientes garantías de la independencia del festival frente a sus patrocinadores".

A la siguiente cuestión sobre el tema, realizada por Joan Josep Queralt, "¿Qué medidas tiene pensadas la Corporación de RTVE para promover la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos?". El presidente tomó la palabra para detallar que "como he sabido con carácter previo a a la emisión de Eurovisión, nuestros locutores hicieron una mención en la que se limitaban a pedir Paz y una solución para la guerra en Gaza y que este conflicto había provocado más de 50.000 muertes, entre ellos más de 15.000 niños. Fuimos advertidos por EBU de la posibilidad de aplicar algunas sanciones a RTVE, si volvíamos a realizar algún tipo de comentario del festival". Y desveló que pusieron el cartel de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo de Administración: "Frente a los derechos humanos el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".

En opinión de José Pablo López, "no entiendo cuál es el problema, la dificultad que UER encuentra en este tipo de declaraciones, sinceramente. No se puede vivir de espaldas a la realidad. Y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política o a la que afecta la actualidad es, o no haber visto nunca el festival, porque siempre ha tenido esa dimensión, o bien querer preservar el festival de un marco en el que solo se sufren interferencias por una de las partes". Y matizó: "Creemos que la neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia. A pesar de las críticas que hemos recibido, lo volveríamos a hacer. Creemos que no es una cuestión política es de humanidad".

"La familia de la tele"

Para responder a la pregunta sobre la valoración de la audiencia que ha conseguido hasta el momento el programa "La familia de la tele", el presidente comenzó diciendo que "es evidente que estamos construyendo el canal para la mayoría social que queremos. En mayo vamos a cerrar en un 10,5% de cuota, supone 1,5 puntos por encima de mayo de 2024". Y quiso puntualizar que "las audiencias en televisión, y más en programas diarios no se pueden valorar bajo dos premisas: la primera, que le interesa a la televisión privada y a ciertos grupos mediáticos de que no funcione. Hay mucha gente interesada a que a RTVE le vaya mal. Un ejemplo, hace dos años y medio cuando estaba de director de contenidos pusimos en marcha 'Mañaneros', tenía un gasto y unos objetivos de audiencia y ha tardado dos años y medio en ser líder". Y añadió: "Sabe que soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero no es cierto, tengo bastante paciencia con los programas, el tema es que yo necesito primero convencerme primero de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar. Pero esa convicción no la tengo a día de hoy. EN la tarde, TVE es la segunda opción de este país".

"No sé si es un éxito elevar las audiencias a golpe de escándalo. 'La familia de la tele' la presentaron como la vuelta del entretenimiento y no ha sido más que un monumento a la banalidad, al reciclaje de clichés y al despropósito editorial". En palabras de la diputada Mejías, "RTVE no debe ser un refugio para fórmulas caducas que han sido rechazadas por otras televisiones y que además tienen datos irrefutables", y recordó que hay muchos profesionales en contra de este programa. Para terminar, lo ha calificado como "una traición a ese mandato que usted tenía de elevar la calidad de la televisión pública".

(Noticia en actualización)