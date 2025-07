Máxima tensión con los vecinos de Torre Pacheco, molestos con los disturbios: "No tenemos nada que ver con esto"

Los medios de comunicación siguen con el foco centrado en Torre Pacheco, una localidad murciana situada al este de la Región y que por quinta noche consecutiva se han vivido momentos de tensión entre los convecinos del pueblo, provocando la confesión de Antonio, habitante del municipio situado en el enclavado en la llanura del Campo de Cartagena, que no se cortó un pelo antes las cámaras y denunció la situación ahora mismo se está viviendo en Torre Pacheco.

Indignación

El video, publicado por el reportero de 'Código 10' David Casasús (magacín de actualidad de la noche de los martes en Cuatro presentado por Nacho Abad y David Alemán), mostraba el sufrimiento de los vecinos de la localidad murciana, verbalizado en esta ocasión por Antonio, que lamentaba la situación vivida en su pueblo: "Los marroquíes han visto la movida y nosotros no tenemos nada que ver en esto, porque ha venido mucha gente de fuera para hacer daño. Vamos a parar la cosa, he hablado con ellos y dicen que quieren parar ya, como nosotros. Torre Pacheco no tiene nada que ver en todo esto, ni racismo ni nada", espetaba indignado ante los medios de comunicación.

"¡Basta ya! No podemos meternos con la gente mala y con la gente buena. Quiero dejarlo claro para que nadie se pelee con nadie", finalizaba así Antonio su intervención ante los medios de comunicación en otra jornada aciaga en Torre Pacheco, marcada por la fallida concentración en el centro del Pueblo, que consiguió reunir a poco más de un centenar de personas. Bajo el lema ‘Contra las agresiones a nuestros abuelos’, la manifestación fue convocada a través de redes sociales y contó con un amplio despliegue de Policía Local y Fuerzas de Seguridad del Estado. La actuación policial logró contener la protesta, evitando que ganara mayor dimensión. Además, se escoltó fuera del municipio a algunos participantes considerados potencialmente conflictivos y se confiscaron varios botes de gas pimienta.