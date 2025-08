Kira Miró y Salva Reina protagonizan "Tres de más", la comedia que rueda Atremedia

Julia y Ernesto son de esa estirpe moderna que ha aprendido a esquivar con éxito las preguntas incómodas en cenas familiares. No tienen hijos, ni intención de tenerlos, y eso es exactamente lo que los hace felices. Viajan, entrenan, comparten silencios sin culpa y brunch sin baberos. Pero la tranquilidad se les acaba, al menos en la ficción, porque ya ha comenzado en Pamplona el rodaje de “Tres de más”, la nueva comedia dirigida por Mar Olid que adapta libremente el éxito italiano “Tre di troppo”. Y lo hace con una premisa que mezcla caos, ternura y desconcierto: un día, esta pareja se despierta con tres niños en casa que los llaman “mamá” y “papá” como si nada.

La película parte del desconcierto —uno de los motores más confiables del humor— y avanza por la incomodidad, el ruido infantil y el inevitable cuestionamiento del estilo de vida sin descendencia. No se trata de demonizar a nadie, sino de exponer lo que ya muchos saben: que los niños no vienen con manual, pero sí con volumen alto, horarios difusos y una habilidad innata para detectar puntos débiles.

En ese ring doméstico, Kira Miró y Salva Reina hacen pareja con una química curiosa: él es energía suelta de gimnasio con alma de siesta, y ella, planificación ejecutiva con corazón de drama silencioso. Pero el verdadero desequilibrio lo traen los niños, interpretados por Luna Fulgencio, Ian Cortegoso y Adriana Bidae, que se instalan en la pantalla con la impunidad que da la infancia bien dirigida: no son simpáticos por defecto, son simplemente niños. Y eso es más que suficiente.

La directora Mar Olid ha dicho que encontró en el proyecto una mezcla perfecta de humor, ternura y baile de fin de curso. Y no miente. “Tres de más” se mueve en ese terreno travieso donde una comedia familiar puede permitirse parodiar la paternidad sin volverse cursi, ni cruel. La historia avanza entre situaciones delirantes —como comprar un coche familiar sin saber conducirlo— y pequeños momentos que huelen a vida real, como el silencio absoluto de una pareja viendo dibujos animados sin saber cómo apagar la televisión.

La película cuenta con la participación de Atresmedia y HBO Max, además de Warner Bros y otras productoras, lo que garantiza no solo músculo de distribución sino un acabado visual cuidado. Todo apunta a que la historia no se queda en una sucesión de gags: hay evolución, hay cambios, y hasta un desenlace con cierta carga poética que no arruina la fiesta. Porque aunque los personajes estén desesperados por librarse de los niños, el público probablemente no querrá separarse de ellos tan rápido.

“Tres de más” se suma a esa corriente de comedias europeas que se atreven a reírse de lo que antes era tema tabú: la elección —consciente o accidental— de no ser padres. Pero en vez de dar discursos, prefiere mostrar el caos, y confiar en que el espectador sabrá reírse de sí mismo. Con coreografías absurdas, discusiones útiles y mucho desorden emocional, esta película parece tener claro algo que a veces se olvida: que a veces, crecer no es una opción, sino una travesura mal planeada.