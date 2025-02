Salva Reina confiesa en 'Zapeando' cómo han sido los días después de ganar el Goya: "Todavía sigo llorando..."

Salva Reinasigue sin asimilar su triunfo en los Premios Goya 2025. El actor malagueño, que se alzó con el galardón a Mejor Actor de Reparto por su papel en "El 47", ha compartido su emoción en una conexión en directo en 'Zapeando', programa de laSexta en el que trabajó como colaborador. "Todavía sigo llorando... Acabo de llorar ahora con un amigo. Las muestras de cariño están siendo abrumadoras", ha confesado entre risas y emoción.

Reina no esperaba llevarse el Goya. En su categoría, el gran favorito era Antonio de la Torre por "Los destellos", por lo que, al escuchar su nombre, el impacto fue total. "Fue una sorpresa enorme. No un diez, porque siempre piensas que alguna posibilidad hay, pero sí un 9", ha reconocido el intérprete a Dani Mateo. Asimismo, el actor compartió pantalla con Eduard Fernández, protagonista de "El 47" y también premiado en la gala. Sobre su experiencia en el rodaje, ha destacado el valor del trabajo en equipo: "La interpretación es como el tenis. Si estás con un compañero que te escucha y te da buenas réplicas, la escena crece y brillas más. No es solo el actor, es el equipo entero: la música, la fotografía, la ambientación... todo suma".

Salva Reina y Kira Miró en los Premios Goya 2025. Gtres

Por otra parte, además del premio, la gala le ha dejado una anécdota inesperada con Richard Gere, quien recibió el Goya Internacional. "Nos colocaron en primera fila y, de repente, se tropezó y casi se cae encima de nosotros", ha relatado con humor en el programa de Atresmedia. "Hubo un momento en el que pensé: 'Madre mía, este hombre es para enamorarse de él'". Durante la conexión, Quique Peinad le ha recordado a Reina que, en su discurso de agradecimiento, no mencionó a 'Zapeando'. Entre risas, el actor se ha excusado: "Se lo dediqué a mis amigos y amigas... os incluí ahí. Son los nervios, perdonadme".

A pesar de su éxito en el cine, Reina no piensa dejar de lado los monólogos. De hecho, esta misma semana tiene programadas varias actuaciones. "Llévate el Goya al escenario", le ha sugerido Dani Mateo, a lo que el actor andaluz ha respondido entre carcajadas: "Si a la gente algo no le hace gracia, que al menos les sepa mal no reír". Con su Goya en mano y una carrera en ascenso, Salva Reina sigue demostrando su versatilidad y carisma. Su triunfo ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, consolidándolo como uno de los actores más queridos del panorama español.