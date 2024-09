Kraken tendrá su propia serie

Vitoria, año 2022. El inspector Unai López de Ayala recibe una llamada que pondrá su vida patas arriba. Así comienza «El libro negro de las horas», el éxito editorial de la escritora ganadora del Premio Planeta con «Aquitania», Eva Gª Sáenz de Urturi. Ahora Isla Audiovisual ha adquirido los derechos de la serie «Kraken» de la escritora y trabaja ya en el desarrollo de la primera temporada, la adaptación de la que es la segunda novela más vendida en España en 2022 según CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros).

"El libro negro de las horas" es el primer libro de la segunda trilogía de novelas policiacas centradas en el personaje de Kraken, uno de los grandes fenómenos editoriales en español de los últimos años, con 4 millones de lectores, más de 100 ediciones y traducida a más de 20 idiomas en 40 países. La adaptación es fruto del acuerdo de la productora y Scenic Rights, uno de los mayores proveedores mundiales de IP literario en español para series y films. Para hablar del proyecto entrevistamos a Manuel Sanabria, director creativo de Isla Audiovisual, productor ejecutivo de la serie y uno de sus directores. «Lo primero que hicimos, y que fue el origen un poco de la serie fue hablar con Sidney Borjas de Scenic Rights», explica Sanabria, conocedor de que Isla Audiovisual, « es una productora muy pequeñita, llevamos 15 años y muchas series y ahora una película. Ahora con la tendencia que hay de IPs, todas las cadenas tienen novelas, adaptaciones de novelas potentes y es muy difícil porque antes de publicarse ya están compradas y nosotros no nos podemos permitir eso». Recuerda el productor que su primer trabajo con Borjas «fue firmar con María Dueñas, la autora de ‘El tiempo entre costuras’ para hacer una serie original, no una adaptación de una novela, que todas las tenía ya opcionadas, sino hacer una serie original que dio lugar a ‘Los artistas’», que ahora emite Antena 3. La serie cuenta con Rocío Martín y Juan Carlos Cueto como showrunners en colaboración con la autora de la novela. «Les hemos elegido porque son dos de los guionistas y creadores más importantes. Son los creadores de «‘El Internado’, ‘Toy Boy’, ‘Águila roja’ y ‘Mar de plástico’, y nos parecían perfectos para la serie que queremos», explica Sanabria que matiza que lo que buscan es «una serie de calidad, pero comercial también» y por eso « Eva querían participar activamente en lo que va a ser trasladar a serie su novela», con quien además desvela que es «fácil trabajar». La única línea roja nos la explica el productor: «Está totalmente abierta a que haya nuevos giros, nuevas tramas, que haya cambios respecto a su novela. Y que lo único que nos ha pedido es que seamos fieles a los personajes».

Recordemos que la trama arranca con el exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, que recibe una llamada anónima que hará temblar sus cimientos familiares a la vez que supondrá todo un reto personal y profesional: tiene una semana para encontrar el mítico Libro Negro de Horas, una joya bibliográfica exclusiva, en caso contrario, morirá su madre, una madre que lleva décadas descansando en el cementerio… o al menos eso pensaba Kraken. Comenzará entonces una carrera contrarreloj entre Vitoria y Madrid, cuyo Barrio de las Letras también servirá como escenario, para rastrear de la mano de las inspectoras Estíbaliz Ruiz de Gauna yMencía Madariaga al perfil criminal más importante de su vida, capaz de cambiar su pasado, presente y futuro. La serie, a lo largo de los 6 episodios de 45 minutos con los que contará esta adaptación, intentará gustar a los cuatro millones de «krakenianos» que existen. «Hay giros o hay acontecimientos que funcionan muy bien en la novela, pero luego en imagen no funciona igual. Las novelas de Eva tienen ese componente cinematográfico, tiene muchos giros, casi todos los capítulos acaban en alto. Todo eso viene muy bien para luego trasladarlo en serie, porque todo este tipo de cliffhangers funciona muy bien, pero luego hay todas las narraciones que van en primera persona, todos los pensamientos, entonces es muy difícil de pasar a ficción», nos adelanta Sanabria, que también se aplica a los personajes: «Hay algunos que funcionan muy bien en novela y hay que sacrificarlos para la serie porque no funcionan igual». En cuanto a su labor en la dirección, Manuel Sanabria («La Fiesta», «Hotel Bitcoin»), «compaginar la producción ejecutiva con la dirección me permite no incorporarme al proyecto con todo ya escrito y decidido, sino que estoy desde el origen. No podemos limitarnos a ser una serie policiaca de hay que cazar un asesino. Tenemos la suerte de tener una base de unos personajes muy ricos y con muchos conflictos».

La ardua tarea de contentar a 4 millones de lectores

►El reto está claro: «Que los 4 millones de lectores que tienen las novelas de Kraken no solo no se sientan decepcionados, sino que además encuentren algo nuevo», nos confiesa Sanabria. También hemos querido preguntar por el esfuerzo que supondrá el casting de personajes. «Empezaremos ahora con eso tan complicado, porque todos los lectores al leer una novela visualizamos unas caras, unas personas y ahora que hay que efectivamente convertirlos en realidad. Y sobre todo con lo que son nuestros protagonistas, e intentar dar no solo con los rostros adecuados sino sobre todo con los actores que sepan interpretarlos de la manera adecuada».