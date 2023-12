El lado más oculto del glamour culinario

Explorar la variada selección de Filmin Culinary es como embarcarse en un fascinante viaje gastronómico, donde cada título se convierte en una deliciosa invitación a descubrir nuevos sabores y experiencias culinarias. Esta exquisita carta cinematográfica nos sumerge en un mundo donde las cocinas se convierten en protagonistas, despertando nuestros sentidos y abriendo el apetito con cada propuesta.

Y, entre los varios estrenos de este canal, hay un documental que destaca por si particular propuesta. Se trata de “She Chef", dirigido por Melanie Liebheit y Gereon Wetzel, quienes centran la atención del espectador en la joven promesa de las cocinas: Agnes Karrasch, a quién siguen tan de cerca que las cámaras parecen no intervenir nunca.

Este film proporciona una perspectiva única al sumergirse en el intrigante mundo de los aprendices, una figura que suele quedar en segundo plano al pensar en las cocinas, donde la atención se centra típicamente en el chef más renombrado. Al desafiar esta convención, la película arroja luz sobre la labor de aquellos que, en su afán de aprendizaje, contribuyen significativamente al funcionamiento diario de un restaurante. Explora la vida de estos aprendices, cuya dedicación y pasión son fundamentales para el éxito del establecimiento, aunque a menudo pasen desapercibidos.

Resulta que la joven Agnes fue la única mujer en ganar la Copa del Mundo Culinaria de 2018 con el equipo austriaco, título tras el que empieza un camino por varios de los restaurantes más importantes de Europa, entre ellos el Vendôme, en Bergisch Gladbach (Alemania), Disfrutar, en Barcelona, y Koks, en las Islas Feroe, todos ellos de dos y tres estrellas Michelin. Sin embargo, lejos del glamour y la particularidad de cada restaurante, la visión de “She Chef” es la de la experiencia personal de Agnes, su posición como mujer en un mundo que todavía, parece, no se adapta bien a los nuevos tiempos, su crecimiento en la vorágine de técnicas, estilos culinarios, características puntuales de cada local y, prácticamente, cada comensal, así como sus expectativas de cara a la carrera que se estaba labrando paso a paso.

Aunque el documental pudo ser una buena oportunidad para la denuncia de las problemáticas que afrontan los aprendices de chef y, sobre todo, las mujeres en una profesión que parece incompatible con la maternidad, el filme se convierte en un ejercicio de sano voyerismo de 105 minutos, en los que las dificultades se revelan en la constante necesidad de hacer y deshacer maletas, establecer nuevas amistades para luego dejarlas atrás, aprender idiomas ajenos y enfrentarse a la frustración. Los hallazgos del camino, pandemia incluida, transforman los sueños iniciales de Agnes, sustituyéndolos por metas más sólidas.

En ese sentido, la película invita a reflexionar sobre las opciones de vida, el miedo a la insuficiencia y la búsqueda de la identidad y el equilibrio. En última instancia, "She Chef" no solo se trata de cocinar, sino de vivir, explorando las complejidades de elegir un camino en un mundo efímero y apasionante.

Además, en ese seguimiento, el espectador también tiene la posibilidad de descubrir lugares increíbles, como ese maravilloso entorno donde se enclava Koks, el más remoto de los restaurantes de la lista Michelin, donde el producto que se trabaja puede ser recogido manualmente por los mismos cocineros de la brutal naturaleza que le rodea y se procesa en una cocina armónica, sin apenas voces disonantes, en contraste con ese lado “B” que también se descubre en otras cocinas más caóticas, violentas incluso, donde la presión de la máxima exigencia puede llegar a deshumanizar una labor que no deja de ser artesanal y, en definitiva, dependiente del talento humano.

De la misma manera, “She Chef” también explora las relaciones personales de Agnes, quien, desde la distancia, mantiene una amistad profunda con quien planea un proyecto personal, una cocina que se acomode a sus gustos y la manera en la que entiende que debe ser su vida laboral, al tiempo que se refleja la soledad del individuo que habita entre un mundo de egos y personajes anónimos.

Filmin Culinary, la nueva ventana al inagotable mundo de la gastronomía

Comer bien siempre se ha considerado uno de los grandes placeres humanos. Quizá por eso, el atractivo que genera entre los espectadores todo lo relacionado con gastronomía y el mundo culinario en general se ha convertido en un filón para todo tipo de producciones audiovisuales como programas de recetas, documentales, guías, películas, series, concursos y realitys, entre otros formatos.

Pues bien, consciente de esta tendencia, desde el pasado 1 de diciembre, Filmin ha abierto un nuevo canal, Filmin Culinary, en el que se concentra todo el contenido relativo a las cocinas y la alimentación de la plataforma. Y, para potenciar su lanzamiento, se han estrenado hasta 11 nuevos documentales que abarcan el espectro gastronómico desde distintas perspectivas, desde el más alto nivel, con estrellas de la talla de Ferrán Adriá, Juan Mari y Elena Arzak, Joan Roca, José Andrés, entre otros, hasta el seguimiento de los aprendices de chef. También se puede vivir la experiencia en primera persona en las cocinas de los restaurantes más importantes del mundo o del más pequeño, familiar y remoto. Pero también hay sitio para la exploración de sabores locales e internacionales, o los procesos de los alimentos antes de llegar a nuestros platos.

Así, títulos como “Mibu. La luna en un plato", de Roger Zanuy; "El secreto del ramen", de John Daschbach; "Stella", de Tyler Doehring; "Food on the go", con Mercedes Córdoba; "She Chef", de Melanie Liebheit y Gereon Wetzel; "El camino de los stagiers", de Abby Ainsworth; "Aborixen", de Adolfo Peña, "Dromedario: 150 años de café", de Richard Zubelzu; "El origen del chocolate", de Tim Shephard; "El sabor del deseo", de Willemiek Kluijfhout; y "Una Historia de la cocina", del director Péter Kerekes, aparecen como el mejor aperitivo para acercarnos al canal y devorar todo su contenido.