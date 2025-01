Lucas agradece las muestras de cariño tras confesar su operación de nariz: "No se puede tener miedo a..."

El cantante Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas, ha vuelto a ser el centro de atención tras su emotiva intervención en 'El Hormiguero', donde confesó las críticas recibidas por su operación de nariz y reflexionó sobre el impacto del acoso en redes sociales. Días después, a través de un vídeo publicado en las redes oficiales del grupo, Lucas ha agradecido el apoyo recibido y ha pedido un cambio de actitud frente a los estereotipos físicos y el bullying digital.

En su mensaje, Lucas ha expresado su gratitud hacia los seguidores que han mostrado su apoyo tras sus declaraciones. "Agradezco muchísimo, con letras mayúsculas. Ves que hay algo de luz en esta vida", ha comentado visiblemente emocionado. Sin embargo, también ha aprovechado la ocasión para reiterar su preocupación por el impacto de las redes sociales, especialmente en los más jóvenes. "Si yo, con 42 años, me he sentido mal, ¿qué no puede sentir un chico de 10 u 11 años?", ha cuestionado el cantante, aludiendo a los casos de acoso escolar que suelen derivar de los estereotipos físicos. Asimismo, Lucas ha señalado que el bullying en redes es aún más difícil de enfrentar, ya que "no se apaga, está las 24 horas".

Por otra parte, Lucas ha insistido en la importancia de que los adultos tomen conciencia de cómo las redes afectan a las nuevas generaciones. "Es necesario que tengamos cuidado con lo que escribimos, que vigilemos a nuestros hijos y que reflexionemos sobre el impacto de nuestras palabras", ha declarado. Además, el cantante ha lamentado que el miedo a ser juzgado pueda limitar la libertad personal, recordando cómo él mismo sintió la presión mediática tras someterse a la operación de nariz. "No puede ser que uno tenga miedo de salir a la calle por los comentarios de otros", ha afirmado.

Lucas también ha abogado por un cambio cultural que priorice el valor humano por encima de la apariencia física. "Los seres humanos ganamos más por lo que tenemos aquí (señalándose el corazón) que por lo que mostramos exteriormente", ha señalado. Aunque ha dejado claro que no pretende liderar un movimiento ni posicionarse como "un superhéroe", el artista andaluz ha hecho un llamado al respeto y la empatía en el entorno digital. "Agradezco el apoyo y respeto las opiniones contrarias, pero siempre desde un punto educado", ha expresado.

En otro orden de cosas, el cantante gaditano ha finalizado su intervención alertando sobre los riesgos del acoso digital en la salud mental, especialmente en personas jóvenes o vulnerables. "Después pasan las cosas que pasan: suicidios, depresiones… Hay que estar atentos porque las palabras pueden causar un daño irreparable", ha concluido. Sin duda alguna, con su mensaje Lucas invita a la reflexión y al cambio, subrayando la necesidad de construir un entorno digital más respetuoso y seguro, especialmente para las futuras generaciones.