Lucas se derrumba en "El Hormiguero" y cuenta la verdad sobre el cambio de su nariz

Ayer, 14 de enero, Lucas, de "Andy y Lucas" se sinceraba en "El Hormiguero" sobre su cambio de imagen. Si hace unos meses afirmaba que no se había sometido a ninguna operación ("Nada picha lo que me hago es mucho masaje facial de éste. Me hago mis masajitos para aquí y para acá. ¿Esta nariz que tengo? Ésta es de mi padre picha, será genética. Se me estará cayendo o yo qué sé pero eso ya no es culpa mía. Yo no me he hecho nada de nada") ayer acababa confesando el motivo del cambio de su nariz.

"Hablemos del tema de tu nariz. No sabemos qué ha pasado ahí, de repente se convierte en una especie de chiste. Me gustaría que explicases qué ha pasado", le comentaba Pablo Motos. "Es la primera vez que voy a hablar sobre esto. Ha sido muy difícil de gestionarlo. Cuando salió la noticia una semana antes había pasado una dana en Valencia y me sentí culpable porque habían fallecido muchas personas y se estaba hablando más de mi nariz. Me avergonzaba. Mis hijos van al colegio y les dicen cosas de mi nariz", decía Lucas rompiéndose.

"Me hice una cosa estética en la nariz, que ha sido totalmente culpa mía porque no hacía caso a los médicos, me quitaba la gasa del tirón y no cicatrizó como tocaba". "Yo no me explico que alguien se acerque y te diga algo fuera de lugar delante de tus hijos. Y lo siento mucho, pero no puedo decir otra cosa. Esta es la cara que vais a ver durante los próximos meses", zanjaba el tema.