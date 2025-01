Lucas, de 'Andy y Lucas', confiesa en 'El Hormiguero' su peor momento personal: "A mis hijos les han dicho cosas muy duras..."

El icónico dúo andaluz 'Andy y Lucas', que ha dejado una profunda huella en la música española a lo largo de más de dos décadas, ha protagonizado una noche inolvidable en 'El Hormiguero' este segundo martes de enero de 2025. Los gaditanos han compartido con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas detalles de su gira de despedida "Nuestros últimos acordes", anécdotas de su carrera y los retos personales que han enfrentado en los últimos años.

'Andy y Lucas' han llegado al plató de Antena 3 montados en un coche descapotable, saludando efusivamente a un público que les ha ovacionado de pie. Pablo Motos, por su parte, los ha recibido entre risas y les ha entregado las tarjetas de invitados platino, aunque con un pequeño error que ha desatado las carcajadas de todos: "A Andy le he dado la de Lucas, y a Lucas la de Andy. Tenía un 50% de posibilidades de acertar", ha bromeado el presentador de Atresmedia.

Tras un vídeo recopilatorio de sus visitas anteriores al programa, Pablo Motos ha abordado una de las preguntas más esperadas: "El año pasado anunciaron su separación, pero aquí están... ¿Qué pasó?". Lucas sin dudarlo ha respondido entre risas: "Todavía no nos hemos separado porque teníamos que ser invitados platino de 'El Hormiguero'". Andy, por su parte, ha explicado que la gira inicial, planeada para solo cuatro conciertos, se extendió debido a la abrumadora demanda del público: "La cosa se nos fue de las manos, y ahora estamos cerrando el ciclo con 15 conciertos más, muchos de ellos en el extranjero". Asimismo, el dúo ha aprovechado su visita para anunciar en exclusiva la fecha y lugar de su concierto de despedida. "Será el 10 de octubre de 2025 en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Hoy mismo se ponen las entradas a la venta", ha informado Andy, emocionado. Lucas ha añadido: "Prometemos que este será nuestro último concierto. Nos encanta nuestra profesión, pero también es difícil imaginar ese adiós definitivo".

Por otra parte, ambos han confesado sus sentimientos encontrados sobre el cierre de su etapa como dúo. "Yo ya siento ansiedad pensando en el día después", ha comentado Andy. Por su parte, Lucas ha destacado que su decisión también está influida por cuestiones de salud, recordando los problemas cardíacos que ha enfrentado: "Estoy mejor, pero debo llevar una vida más tranquila. Cantar no me estresa, pero manejarlo todo las 24 horas del día me estaba pasando factura". Pablo Motos también les ha preguntado si habían enfrentado conflictos, algo común en los dúos musicales. Ante esto, Andy ha respondido con mucha franqueza: "Hemos tenido gente que intentó separarnos, pero nuestra relación es más fuerte que eso. Lucas es como familia, y después del adiós seguiremos viéndonos". Entre risas, Lucas ha valorado la posibilidad de que Andy haga otro grupo con otra persona: "Incluso si Andy formara otro dúo, seguirían sin saber quién es quién como pasa con nosotros a día de hoy".

Uno de los momentos más emotivos ha llegado cuando Lucas ha hablado por primera vez sobre las críticas que ha recibido por su operación de nariz. Entre lágrimas, ha revelado: "Fue mi culpa. No seguí las indicaciones médicas y eso complicó el resultado de la operación estética. Pero lo que más me duele es que esto haya afectado a mis hijos, quienes han escuchado comentarios muy crueles sobre mí, eso me rompía el alma. Al principio decían que si yo era el gordito, ahora que si la nariz... ¿Por qué nadie se fija en lo que de verdad importa que es la música que hacemos?". Lucas también ha aprovechado el momento, que ha sido muy emotivo para él, para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad actual: "Deberíamos estar identificados en las redes. Ahora cualquiera puede escribir cualquier barbaridad sin consecuencias y lo peor es que eso lo vemos como algo normal".

En otro orden de cosas, 'Andy y Lucas' han compartido experiencias más ligeras, como los conciertos en Europa, donde la mayoría de su público son españoles residentes en el extranjero, y una curiosa anécdota con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Ellos son encantadores, pero dar palmas no es lo suyo", ha bromeado Andy. Además, durante la entrevista, 'Andy y Lucas' han resaltado el papel de sus fans en su trayectoria. "Nuestra fuerza siempre han sido nuestros seguidores. Por eso escribimos una canción de despedida que habla directamente a ellos", ha explicado Lucas.

El programa ha cerrado con un gesto especial: la entrega de la tarjeta OpenBank de 'El Hormiguero', valorada en 6.000 euros, a un afortunado espectador de Barcelona. "Estaba viendo el programa con mi mujer, y esto nos viene de maravilla", ha comentado Jordi, el ganador de la tarjeta. Sin duda alguna, la visita de 'Andy y Lucas' a 'El Hormiguero' ha dejado una mezcla de risas, nostalgia y gratitud. Con su último concierto ya anunciado, el próximo 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre (Madrid), el dúo se prepara para despedirse de los escenarios, dejando un legado imborrable en la música española y en el corazón de sus fans. "No sabemos qué nos depara el futuro, pero siempre llevaremos con nosotros el cariño del público", ha concluido Andy antes de decir adiós a Pablo Motos.