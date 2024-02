Malin Akerman ("Watchmen", será la anfitriona de Eurovisión 2024

Aunque realmente nos la imaginamos de morena y con un traje ajustado amarillo y negro, la actriz sueca Malin Akerman será la anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión que se celebrará en Malmö el próximo mayo. Åkerman dirigirá las actuaciones en la ciudad sueca el 11 de mayo, junto con las semifinales en la semana previa al gran evento.

La actriz será la anfitriona junto a la presentadora sueca Petra Mede, quien toma las riendas del concurso anual de canto por tercera vez. Åkerman hará su debut como presentadora en Eurovisión. Nacida en Estocolmo y criada en Canadá, es una de las actrices más conocidas de Suecia y ha protagonizado películas como la película "Watchmen" de Zack Snyder , "Las últimas supervivientes" o "Matrimonio compulsivo". "Realmente no puedo describir mis sentimientos al respecto", dijo Åkerman. “Estoy muy emocionado y un poco nervioso, pero de forma positiva. Siempre me ha gustado Eurovisión y ser parte de este fantástico espectáculo junto a Petra es un sueño hecho realidad. Además, Petra es una de las mujeres más divertidas que he conocido”.

La actriz nacida en 1978 tiene una larga carrera profesional que comenzó en los años 90 con series de televisión como "La Tierra: conflicto final", "Al otro lado" y "Cazatesoros". Su primera película llegó en el año 2000 en la cinta "The Skulls: Sociedad secreta". Tras esta incursión llegaron series como "Una segunda oportunidad", "La espada de la hechicera", "Love Monkey", "El séquito", "Como conocí a vuestra madre", "Robot Chickens", "Billions", "Dollface o "Childrens Hospital" .

La mayor parte del pública la recuerda por el género comedia con éxitos como "La proposición", "2 colgaos muy fumaos" o "27 vestidos". Em 2009 llegó su gran oportunidad al interpretar a Laurie Juspeczyk / Silk Spectre en la cinta "Watchman".