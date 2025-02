Massiel opina con estas palabras sobre la propuesta musical de Melody para Eurovisión 2025

Massiel, la primera española en ganar Eurovisión en 1968 con "La, la, la", ha concedido una de sus entrevistas más personales en 'De Viernes', donde habló de su estado de salud y opinó sobre la actual representante de España en el certamen, Melody, y su tema "Esa diva". La artista madrileña, que recientemente hizo público su diagnóstico de cáncer de pulmón, ha elogiado el trabajo de la cantante andaluza y ha destacado que su propuesta es "muy comercial", algo que considera positivo para el festival.

Durante la entrevista realizada por Beatriz Archidona y Santi Acosta, Massiel ha compartido detalles sobre su tratamiento contra el cáncer, explicando que ha terminado las sesiones de quimioterapia y ha comenzado con la inmunoterapia. "Es tremendo porque te cabreas con la vida. El no tener la vitalidad que tengo, el no manejarme las piernas... me hace sentir fatal", ha confesado. La intérprete de "La, la, la" ha descrito también este tratamiento como una "autovacuna" que ayuda al cuerpo a combatir la enfermedad y ha expresado su esperanza en que el "bicho" desaparezca por completo. Además de su lucha contra el cáncer, Massiel ha recordado el atropello que sufrió en pleno tratamiento, aunque su actitud sigue siendo inquebrantable. Con su característica franqueza, la artista ha dejado claro que no se rendirá fácilmente.

Por otra parte, dada su experiencia en Eurovisión y su victoria histórica, Massiel es una voz autorizada en el panorama musical. Durante su participación en 'De Viernes', los presentadores Santi Acosta y Bea Archidona han aprovechado la ocasión para preguntarle su opinión sobre "Esa diva", la canción con la que Melodyrepresentará a España en Basilea, Suiza, en mayo. Massiel ha valorado positivamente el esfuerzo que se ha puesto en la preselección y ha destacado que el Benidorm Fest ha sido una gran plataforma para la música española. Sobre la propuesta de Melody, ha comentado: "Es una canción muy comercial". Lejos de considerarlo un aspecto negativo, ha señalado que enviar un tema así a Eurovisión puede ser una ventaja, ya que puede conectar con el público europeo. Además, la madrileña ha elogiado a la artista sevillana, recordando su trayectoria desde su infancia con "El baile del gorila" hasta su consolidación como una intérprete con gran presencia internacional. "Qué currante es esta niña, cómo se lo trabaja, qué mérito tiene", ha destacado Massiel, quien ha recordado haberla visto actuar incluso embarazada y con una gran técnica vocal.

A pesar de su disposición para hablar sobre su estado de salud y la actualidad musical, Massiel se ha mostrado tajante cuando le preguntaron sobre su vida amorosa. Ante la curiosidad de una de las colaboradoras sobre su "gran amor", la artista ha dejado claro que no estaba dispuesta a responder y ha zanjado el tema con un rotundo: "Eso no te lo voy a decir".