Chica Sobresalto se defiende de la denuncia de sus bailarinas del Benidorm Fest: "No soy una mierda de persona"

El Benidorm Fest 2025 concluyó hace trece días con la victoria de Melody y su "Esa Diva", pero la controversia en torno a la participación de Chica Sobresalto sigue dando de qué hablar. La cantante ha respondido al comunicado emitido por tres de sus bailarinas, quienes aseguraron sentirse "ninguneadas y abandonadas" tras la eliminación de la artista en la semifinal del evento musical de RTVE.

Este pasado miércoles por la tarde, María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá, bailarinas que acompañaron a Chica Sobresalto en su actuación en el Benidorm Fest 2025, publicaron un comunicado en redes sociales denunciando la precariedad laboral en la danza y la falta de comunicación con la artista y su equipo en aspectos clave como "altas, contratos y pagos". Además, afirmaron que, tras la eliminación en la semifinal, la cantante les pidió abandonar sus habitaciones en el hotel oficial para que su banda pudiera ocuparlas, algo que ellas consideraron una falta de respeto a su trabajo y compromiso con el festival.

Chica Sobresalto, concursante del Benidorm Fest 2025 RTVE

Ante la polémica, la cantante ha publicado su propio comunicado en el día de hoy, dando su versión de los hechos. En el texto, Maialen Gurbindo ha expresado sentirse "completamente sobrepasada por la situación", reconociendo errores pero asegurando que en ningún momento actuó de mala fe. "Se aprobó un presupuesto y por supuesto, se pagó lo acordado, cosa que no se puso en duda en ningún momento. Estuve durmiendo fuera del hotel para que todas pudieran tener habitaciones individuales", ha señalado. Asimismo, ha explicado que, una vez terminada su participación en el certamen, preguntó a la organización si debía permanecer en Benidorm, a lo que le respondieron que ella sí, pero que las bailarinas podían regresar. "Decidí quedarme con mi banda, haciendo uso de las habitaciones y dietas que me correspondían, para trabajar en el concierto, canciones y producciones que teníamos por delante", ha justificado. Además, la artista ha respondido a la coreógrafa María Moreno, quien ha criticado la falta de agradecimiento por su trabajo. "No he dejado de estar agradecida con mis trabajadoras en ningún momento y así se lo he hecho saber cada día que hemos convivido", ha afirmado.

Tras la publicación del comunicado de Chica Sobresalto, Iosu Martínez, bailarín de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 y Eurovisión 2024, ha desmentido la versión de la cantante. "Esta persona no dormía fuera del hotel porque su habitación estaba contigua a la mía", ha escrito en Instagram. Además, ha asegurado que la artista usó las habitaciones para reuniones personales y no para ensayos. RTVE, como organizadora del Benidorm Fest, es responsable del alojamiento y dietas de las personas que suben al escenario. Según Martínez, las habitaciones que ocuparon los miembros de la banda correspondían a las bailarinas. Por otro lado, Bella Kaiser Sagüés, la cuarta bailarina del equipo, no se ha pronunciado sobre la polémica y sigue trabajando con la cantante en su videoclip "Bella rareza". Su silencio ha generado aún más preguntas sobre la situación interna del equipo.