Muchos rostros conocidos se despiden de María Teresa Campos

Tras varios días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, aquejada de una insuficiencia respiratoria, María Teresa Campos ha fallecido esta madrugada. Una noticia que entristece a sus numerosos seguidores pero también a muchos compañeros de profesión y rostros conocidos que no han dudado en despedirse de ella en redes sociales.

Uno de los primeros en hacerlo ha sido Jorge Javier Vázquez, que trabajó durante años con ella en los platós de Telecinco. Aunque protagonizaron también alguna que otra disputa televisiva, siempre se apreciaron mutuamente.

"Querida Teresa. Cuando era un adolescente te veía desde el comedor de mi piso de San Roque y fuiste compañía y apoyo en esos años complicados en los que un adolescente se está descubriendo. Mujer comprometida y profesional indiscutible. Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones. Desde hace años forma parte de la Historia de la Televisión de nuestro país con mayúsculas pero, por encima todo - y más importante- eres parte de nuestra memoria. Descansa. Te quiero", ha escrito Jorge Javier Vázquez.

También Bibiana Fernández le ha rendido su particular homenaje: "Que noticia más triste, no por esperada lo es menos, yo la escuchaba en radio juventud de Málaga, después antes de aterrizar en Madrid yo cantaba mal, pero cantaba y tuve el honor de que ella me presentara en el parque de atracciones Tívoli, después a sido referente en televisión libre, feminista, espontánea maestra reina, es un día muy triste para todas las que la seguimos, admiramos, os mando un beso a la familia, a sus hijas en especial. Vuela".

También Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha querido destacar los premios que recibió gracias a su carrera profesional: "Se nos ha ido María Teresa Campos, una mujer pionera que se ganó el corazón de millones de hogares. Medalla de Oro de Andalucía y primera periodista reconocida con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional. Tu tierra está orgullosa de ti".