María Teresa Campos, la mujer que lo sacrificó todo por su carrera

La presentadora María Teresa Campos ha estado alejada durante los últimos años del escenario televisivo. Su estado de salud, debido a sus serias dolencias, ha preocupado durante los últimos meses a sus dos hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, que lo han mostrado como “un momento delicado y fastidiado”. La mayor de las televisivas, que ha permanecido junto a su madre en los últimos meses, regresó de su viaje a Miami junto a sus compañeros de ‘Sálvame’ y ha permanecido en el domicilio de su madre en Las Rozas.

Fue el 18 de junio de 1941 cuando nació en Tetuán la mediática presentadora María Teresa Campos. Cuando tan solo tenía un año se trasladó con su familia a Málaga, donde empezaría su prometedora carrera como locutora. En una emisora de la localidad de su ciudad comenzó su ascenso hasta consagrarse en emisoras de ámbito nacional en Madrid. Sin embargo, esta trayectoria profesional también le ha traído sacrificios y a tomar decisiones complicadas.

Ya con diecisiete años se adentra en su faceta romántica con su primer novio en Málaga. Poco más de un año duró su relación, ya que Ignacio, como se llamaba su entonces pareja, no le gustaba su interés radiofónico y le acabó lanzando el ultimátum de “o la radio o yo”, a lo que evidentemente eligió la primera de las opciones. Al tiempo, inició su relación con el locutor malagueño Jose Maria Borrego Doblas, con el que se casaría y tendría dos hijas: Terelu Campos y Carmen Borrego. Esta relación trajo consigo diecisiete años de matrimonio, hasta que finalmente María Teresa Campos finalizó con su pareja debido a que no entendía la ambición que sentía la locutora para triunfar en el ámbito nacional.

“Mi matrimonio no había sido muy feliz. Estaba marcado en buena medida por la mala información sexual y ese tipo de cuestiones. Mi primera satisfacción como mujer la tuve con casi cuarenta años. A partir de esa edad es cuando empecé a vivir plenamente mi sexualidad como mujer. He pagado un precio altísimo por ello”, relató en su libro de memorias. Una vez que estuvo asentada en Madrid continuó siendo legalmente la esposa de José María Borrego Doblas: “nunca le pude decir que me quería separar legalmente, porque eso no era posible. Así es que, bueno, vivíamos una situación de hecho, que no de derecho”.

Carmen Borrego, Terelu y María Teresa Campos Gtres

En todo momento María Teresa Campos se sintió satisfecha por haber compartido los años de noviazgo y matrimonio con su entonces marido. Ni ella ni sus hijas querían hacerle daño, pero consideró que ya era el momento y que “tenía derecho a vivir la vida, mi vida”.

La situación de María Teresa Campos, en Madrid, con su marido José María Borrego, en Málaga, había sido algo tensa y este la amenazó con que “lo que tengo que hacer es quitarme de en medio”. De esta manera, el 23 de julio de 1984 cogió una pistola que guardaba en el armario y se quitó la vida. Tras este trágico desenlace lo único que se le pasaba por la cabeza a la presentadora era como hacer entender a sus hijas aquel suicidio. Ellas adoraban a su padre y fue un momento muy duro para la familia que se prolonga hasta el día de hoy.

María Teresa Campos continuó con su vida, compartiendo con sus amoríos sus éxitos en las ondas y la televisión, aunque ninguno terminó como ella esperaba. Pero uno de los nombres que más resuena en la memoria de la presentadora fue el del arquitecto vasco, Félix Arechavaleta, con el que tuvo una relación de 12 años, pese a que al final pusieran fin a dicha relación de manera cordial. A los cinco años de separarse Arechavaleta falleció. “Fue como un padre para mis hijas”, comentó la presentadora al enterarse de la noticia.

Con la llegada del nuevo siglo María Teresa Campos disfrutaba de su popularidad y éxito laboral, pero sin mucha suerte en el amor. Durante un año estuvo saliendo con Felipe Maestro, gerente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Después de este noviazgo comenzó una relación que duró dos años con José María Hijarrubia, un periodista ocho años menor que ella.

Dispuesta a centrarse en sus proyectos para Telecinco, en 2014 entrevistó a Bigote Arrocet, un cómico chileno de cierta popularidad. Con él estuvo durante cinco años, hasta que en 2019 se quedó rota por su abrupta ruptura. Durante su relación este había contado con numerosas ofertas de trabajo de ‘Sálvame’ que le proporcionaron por su relación con María Teresa Campos, hasta que de la noche a la mañana este la abandonó.

La presentadora ha vivido una carrera profesional muy prometedora y no ha tenido nunca tapujos en poner por delante sus necesidades. Así ha sido María Teresa Campos, una madre cariñosa que le ha dado todo lo que tenía a sus hijas y ha dejado una gran huella en la pequeña pantalla de cada uno de los hogares de este país.