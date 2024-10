Miles de fanes firman para salvar la serie "Kaos" de la cancelación en Netflix

Los dioses del Olimpo están irritados. Zeus, dios de dioses, y en ocasiones Jeff Goldblum, ha visto cómo la plataforma de streaming Netflix se deshacía de la serie "Kaos" tras su primera temporada. La comedia sobre la mitología griega creada en 2018 creada por Charlie Covell y producida por Sister parece no haber convencido a la plataforma y eso que según "Deadline" se ultimaban los detalles de producción de la segunda entrega.

Sin embargo ha surgido un movimiento popular que está en contra de esta cancelación. El jueves, Covell escribió un mensaje a los fans del programa en la página de Instagram de la productora Sister: “Por supuesto que me siento destrozada por no poder hacer más 'Kaos', pero no quiero que esta noticia eclipse lo que sí hicimos. Tengo mucha suerte de haber trabajado con un elenco y un equipo tan excepcionalmente talentosos, y estoy muy orgullosa de nuestro programa. Gracias a absolutamente todos los involucrados: fue un esfuerzo de equipo hercúleo y un gran privilegio trabajar con todos ustedes”.

Ahora existe una campaña en Change.org para salvar el programa como un llamamiento a Netflix, y que actualmente cuenta con más de 9000 firmas y se acerca al objetivo de 10.000 tras superar los 5.000 iniciales. "Estoy harto de que cancelen buenos programas de Netflix; ¿por qué molestarse en ver algo en Netflix cuando simplemente cancelan todo lo que es realmente bueno y te quedas con eternos suspenso?", dice algún espectador al respecto. "Es una nueva versión de la mitología griega y esperamos que presente estas fascinantes y enriquecedoras historias a una nueva generación. Además, el reparto es increíble", argumenta otro.

En septiembre, Covell le contó a varios medios sobre sus planes para dos temporadas más de Kaos: "Ese sería mi sueño. Tengo un plan bastante claro de lo que quiero hacer con él, así que solo tengo que esperar".