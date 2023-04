Muere a los 27 años Julián Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia

El único hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastián Figueroa ha sido hallado muerto en su casa en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, sin presentar ningún tipo de violencia. Aunque se desconocen los hechos, todo apunta a un infarto de miocardio. Para el mundo de la música y la interpretación latina ha supuesto un enorme shock ya que días antes, el autor de ‘Volaré’ había dedicado unas emotivas palabras a su padre a través de redes sociales por su 72 cumpleaños.

Julián Figueroa en 'Mi camino es amarte' Twitter

El joven de 28 años publicó un mensaje bastante llamativo para sus fans. “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, escribió el fallecido. Su última aparición profesional fue durante la telenovela ‘’Mi camino es amarte’’ donde interpretaba a Leonardo Santos, un joven de familia humilde cuyo sueño era ser un cantante famoso. El artista, que tenía un hijo de tres años, al parecer llevaba luchando contra el duelo de la pérdida de su padre en 2015 tras perder la lucha contra un cáncer de huesos.

Maribel Guardia ha confirmado la muerte de su hijo en sus redes sociales. ‘’Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguna. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego compasión por el profundo dolor…Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía’’, escribía la famosa actriz.