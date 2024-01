Muere el actor Gary Graham ("Alien Nation") a los 73 años

Gary Graham, conocido por interpretar al detective Matthew Sikes en "Alien Nation" y a Soval, el embajador vulcano en la Tierra en "Star Trek: Enterprise", ha fallecido a los 73 años. La exmujer de Graham, la actriz Susan Lavelle ("Queridamadre", de Amazon Prime), anunció la noticia en un post en Facebook.

En el citado post, Lavelle explica que "con profunda tristeza debo decir que Gary Graham, mi ex marido, increíble actor y padre de nuestra única hija, Haylee Graham, ha fallecido hoy". "Conocí a Gary cuando yo sólo tenía 20 años y él era la mitad del dúo protagonista de la serie de televisión Alien Nation. Pero él ya había participado en películas como "All the Right Moves" con Tom Cruise. Por supuesto, Gary tiene muchos más trabajos", siguió narrando.

También le describió como alguien "divertido, con un sentido del humor sarcástico pero amable, luchaba por lo que creía, era un cristiano devoto y estaba muy orgulloso de su hija, Haylee". "¡Vuela alto en los cielos Gar! Gracias por nuestro viaje y gracias por los regalos que me dejaste en la actuación, mi amor por los caballos y lo más importante, nuestra hija".

Profesionalmente siempre estuvo ligado a dos personajes, uno del pasado y otro muy presente. Graham interpretó al detective Matthew Sikes en"Alien Natio"n, que se emitió de 1989 a 1990, y luego retomó el papel en las películas para televisión "Alien Nation: Dark Horizon" (1994), "Alien Nation: Body and Soul" (1995), "Alien Nation: Millennium" (1996), "Alien Nation: The Enemy Within" (1996) y "Alien Nation: The Udara Legacy" (1997). Trabajó en "Star Trek: Enterprise" como el personaje recurrente Soval, un embajador vulcano en la Tierra, y actuó como invitado en "Star Trek: Voyager" (1995) una vez, interpretando al líder de la comunidad Ocampan Tanis en el episodio· "Cold Fire" de la segunda temporada.

Graham también interpretó al Capitán Ken Hetrick en 9 episodios de "MANTI"S , la serie de televisión de superhéroes de 1995 creada por Sam Raimi ( "Spider-Man" ) y Sam Hamm (" Batman" ). Los créditos como invitado televisivo de Graham incluyen papeles en "Eight Is Enough" , "Starsky & Hutch" , "The Incredible Hulk" , "CHiPs" , "The Dukes of Hazzard" ," TJ Hooker" , "Remington Steele" , "Moonlighting" , "Diagnosis Murder" , "Ally McBeal" , "Walker, Texas Ranger" ," Nash Bridges" , "JAG , y" Nip/Tuck" . Sus créditos cinematográficos incluyen papeles en "All the Right Moves" , "Necronomicon: Book of the Dead" , "Steel" , parodia de Star Trek y "Jeepers Creepers: Renacido" .