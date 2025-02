Muere la actriz de Netflix Kim Sae-ron ("Bloodhounds") a los 24 años

Kim Sae-ron, la reconocida actriz surcoreana famosa por su papel en la serie de Netflix "Bloodhounds", fue encontrada muerta en su casa en Seongsu-dong, al este de Seúl, el domingo 16 de febrero de 2025. Tenía 24 años. Un amigo que planeaba reunirse con ella descubrió su cuerpo y alertó inmediatamente a las autoridades. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron, ya era demasiado tarde.

La policía local ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas de su muerte. Hasta el momento, no se han encontrado signos de violencia o robo. "No hemos encontrado indicios de delito, pero estamos investigando las circunstancias que rodean su muerte", declaró la policía, según "The Korean Times".

Nacida en 2000, Kim Sae-ron comenzó su carrera como actriz a los nueve años. Rápidamente se hizo un nombre con papeles aclamados en películas como "A Brand New Life" (2009) y "The Man From Nowhere" (2010). Su talento la llevó al Festival de Cine de Cannes, donde fue aceptada en la lista oficial. Continuó construyendo una impresionante trayectoria, protagonizando "A Girl at My Door", "Secret Healer" (2016) y la serie de Netflix "Love Playlist" (2017). Sin embargo, fue su papel en "Bloodhounds" (2023) lo que consolidó su estatus como una estrella en ascenso.

A pesar de su éxito, la carrera de Kim se vio interrumpida en mayo de 2022 cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol tras chocar contra un bordillo. El incidente causó daños en el tendido eléctrico de Cheongdam-dong, dejando sin luz a casi 60 locales. Fue multada con casi 13.000 euros por la infracción y emitió una disculpa pública. El escándalo tuvo repercusiones profesionales, incluyendo una reducción de su papel en "Bloodhounds".

En abril de 2024, intentó regresar a su carrera a través del teatro, pero se retiró del proyecto debido a problemas de salud en medio de la continua controversia. En los últimos meses, se informó que trabajaba en una cafetería en Seongsu-dong. Tras su repentina muerte, amigos revelaron que planeaba regresar a la actuación y que incluso había cambiado su nombre a Kim Ah Im. También tenía planes de abrir una cafetería con amigos.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de reacciones y tributos en las redes sociales. Fanse y colegas de la industria del entretenimiento de Corea del Sur han expresado su dolor por la trágica pérdida de una actriz joven y talentosa. Su muerte sirve como un trágico recordatorio de los desafíos que enfrentan los jóvenes actores en el mundo del espectáculo