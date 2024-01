Muere David Gail, uno de los novios de Brenda en "Sensación de Vivir"

El mundo de la actuación está de luto por la repentina pérdida de David Gail, reconocido actor que dejó una huella imborrable en la exitosa serie "Sensación de Vivir" ("Beverly Hills 90210"). A la edad de 58 años, su fallecimiento fue anunciado por su hermana, Katie Colmenares, a través de un conmovedor post en Instagram.

En el emotivo mensaje, Colmenares expresó su dolor y amor hacia su hermano, recordándolo como su eterno compañero y mejor amigo. Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, las autoridades están investigando la posibilidad de una sobredosis como una de las causas potenciales.

"Apenas ha pasado un día en mi vida en el que no estuvieras a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo. Los momentos nunca serán iguales sin ti, pero te abrazaré tan fuerte cada día en mi corazón, eres un ser humano hermoso, amoroso, asombroso y valiente. Te extraño cada segundo de cada día, y para siempre no habrá otro como tú", escribió la hermana de Gail.

David Gail alcanzó la fama en la década de los 90, destacando en su papel como Stuart en "Sensación de Vivir". La relación entre su personaje y Brenda Walsh fue crucial en la trama, llegando incluso al compromiso, aunque la boda nunca se materializó.

El legado de Gail se extiende más allá de "Sensación de Vivir". Su participación en proyectos como "Hospital General" y "Port Charles" lo consolidó como un actor versátil y respetado. Además, su presencia en series como "Robin’s Hood" y "Savannah" le valieron el reconocimiento de la audiencia.

El podcast "Beverly Hills 90210 Show", presentado por Peter Ferreiro, también rindió homenaje a Gail. Ferreiro compartió palabras elogiosas sobre el actor, destacando su amabilidad y vitalidad. Colegas y amigos expresaron su tristeza ante la pérdida de este talentoso artista.

David Gail no solo dejó su marca en la televisión, sino que también incursionó en el cine con películas como "Bending All the Rules" y "Some Girl". La triste noticia se une a las pérdidas previas del elenco de "Sensación de Vivir", recordando el fallecimiento de Luke Perry en 2019 y Joe E Tata en 2022.