Muere la actriz Haydn Gwynne ("The Crown") a los 66 años

La actriz Haydn Gwynne, conocida por sus interpretaciones de miembros de la familia real tanto en "The Windsors" como en "The Crown", falleció a los 66 años. La noticia se supo a través de un comunicado de sus representantes: “Con gran tristeza compartimos con ustedes que, tras su reciente diagnóstico de cáncer , la estrella del teatro y la pantalla Haydn Gwynne murió en el hospital en la madrugada del viernes 20 de octubre, rodeada de su amados hijos, familiares cercanos y amigos".

En septiembre, Gwynne se vio obligada a retirarse de la presentación en "West End de Old Friends" de Stephen Sondheim alegando "circunstancias personales repentinas". La intérprete estaba preparando el papel protagonista juntoa estrellas como Lea Salonga y Bernadette Peters. Se trataba de la reposición del concierto único para recaudar fondos, originalmente organizado en 2022. En aquel momento el productor Cameron Mackintosh dijo: "Matthew Bourne y yo estábamos naturalmente muy angustiados, junto con nuestro brillante elenco encabezado por Bernadette Peters y Lea Salonga, al enterarnos de que Haydn Gwynne debía retirarse repentinamente de la producción. al menos para el futuro inmediato".

La carrera interpretativa de Gwynne comenzó cuando tenía veintitantos años, después de estudiar sociología en la Universidad de Nottingham y realizar una cátedra de cinco años enseñando inglés como lengua extranjera en Roma. Su primera actuación importante llegó en 1990, interpretando a Alex Pates en la comedia británica "Drop the Dead Donkey" . A lo largo de la década de 1990, los créditos televisivos de Gwynne fueron varios y variados, abarcando desde entretenimiento infantil (programa de CITV "Time Riders" ) hasta dramas en horario estelar ( "Peak Practice" , "Merseybeat" ).

Los espectadores estadounidenses recuerdan la figura de Gwynne por su trabajo en el escenario, particularmente en el musical de "Billy Elliot West End" y Broadway. Gwynne interpretó a la profesora de la joven bailarina titular, la señora Wilkinson. En 2006, su trabajo en la producción londinense del programa le valió una nominación al Olivier como Mejor Actriz en un Musical. Gwynne impresionó al público en "The Great British Bake-Off Musical" a principios de este año como una jueza de espectáculo al estilo Prue Leith llamada Pam Lee . Aunque inicialmente tenía curiosidad sobre cómo funcionaría un espectáculo basado en un concurso televisivo de repostería, Gwynne le contó a Isobel Lewis de "The Independent" cómo la complejidad y profundidad del programa la conquistaron.

Gwynne también es conocida por su interpretación de la reina Camilla en la sátira de Channel 4, "The Windsor" . Gwynne también interpretó a Lady Susan Hussey, la dama de honor de la difunta reina, en la quinta temporada de "The Crown" . Antes de la coronación del Rey a principios de este año, Gwynne habló sobre haber conocido al Rey y la Reina en el pasado y haber estado constantemente "muy impresionada" con su franqueza. "He conocido a Charles varias veces porque está muy interesado en el teatro", explicó Gwynne. “También conocí a Camilla hace años en una de esas presentaciones en el estreno real de una película que hice hace muchos años. No los he conocido últimamente. Suele ser que la gente ya no está muy interesada en que los conozca, porque la gente de la prensa piensa que la prensa podría convertirlo en una distracción”.