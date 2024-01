Noemí Galera, directora de la academia de 'OT 2023', estalla ante las acusaciones de varios telespectadores: ''Espero que todo este ímpetu que tenéis ahora lo mantengáis a la hora de comprar las entradas de sus conciertos''

Noemí Galera ya no se calla. La directora de la academia de ‘Operación Triunfo 2023’, emitido en Amazon Prime Video, ha estallado en redes sociales ante las acusaciones de varios seguidores del formato. Al parecer todo comenzó porque Paul, quien se encuentra nominado con Álvaro Mayo, reconocía no sentirse cómodo con la canción que le llevó a estar nominado y con las valoraciones del jurado a pesar de estar ensayando continuamente.

‘’Me sentí muy fuera y ya no solo de la canción si no de todo. No me sentí cómo en la gala cuando terminó la canción y el rato de nominaciones lo pasé muy mal’’, comenzaba diciendo el granadino mientras sus compañeros, la directora y el subdirector lo escuchaban atentamente. El momento de dicha confesión fue rescatado por un fan del formato llegando a otros muchos más y poniendo el grito en el cielo.

‘’Si una persona te está confesando que se siente así, haz un poco de autocrítica de por qué se estará sintiendo así @NoemiGaleraN en vez de regañarle por que hayáis conseguido que eso sea lo que pasa por su cabeza. Decís que no pretendéis hundirlos mientras los hundís’’, escribió la usuaria ‘QueenOfNoises’ en el perfil X.

Galera, ante este comentario no ha dudado en responder cantando las cuarenta. ‘’Nos hemos ido los dos a dar un paseo. SOLOS. Espero que todo este ímpetu que tenéis ahora lo mantengáis a la hora de comprar las entradas de sus conciertos. Y no, no le hemos regañado. Hasta el mismísimo...

concluía la directora.