Nutsa Buzaladze representará a Georgia en Eurovisión 2024

A principios de enero la emisora pública de Georgia (GPB) reveló el nombre de la artista que será su representante en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el próximo mayo en Malmö. Muchos onocen a la elegida, Nutsa Buzaladze.

La cantante internacional de Tbilisi ha participado (y ganado) en muchos concursos de canciones diferentes a lo largo de su carrera, incluido un top 12 en American Idol en 2023, donde interpretó un dueto con Kylie Minogue en su tema clásico "Can't Get You Out Of My Mind". En los últimos años, Nutsa ha vivido tanto en Los Ángeles (donde escribió, actuó y grabó vídeos musicales) como en Dubai (donde firmó un contrato con el Theatre Dubai y actuó en la Expo), pero considera que Georgia es su hogar.

En 2017 terminó segunda en la final nacional de Georgia (detrás de Tako Gachechiladze) con su canción “White Horses Run”. En la misma competición derrotó al futuro participante de Eurovisión, Oto Nemsadze. Afirma que aún no tiene canción pero sí ideas.

En 2019 lanzó su álbum debut bajo el nombre Nutsa22, que abarca no solo canciones georgianas sino también composiciones en inglés, pero fue Gelodebi quien se convirtió en su gran éxito y la llevó a realizar una gira por el país con una banda en vivo. Nutsa se describe a sí misma como una chica activa, enérgica y motivada, muy trabajadora y adicta al trabajo, que simplemente ama lo que hace.