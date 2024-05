Una obra de arte dentro de la serie «Zorro», de Secuoya Studios

La «Z» que acompaña a «Zorro» escarba en mi memoria más que el murciélago de Batman. He visto cómo actores en blanco y negro y color han dejado su marca en piedra, tierra y piel a lo largo de décadas de televisión y cine. Por eso el espíritu de la nueva serie «Zorro» producida por Secuoya Studios llamó mi atención desde la cabecera con el trabajo impecable del ilustrador Rodrigo Zayas, que fue contactado por la productora para aterrizar en el proyecto en junio de 2023, «todo con un equipo bastante pequeño, y en tan solo tres meses», cuenta a LA RAZÓN. Zayas fue de los primeros privilegiados en ver la serie, los brutos, «copias en las que todavía ves los cables de los actores cuando saltan».

El resultado es espectacular: una pieza de apenas 40 segundos, rápida y dinámica, inspirada en las novelas pulp y con pinceladas de Frida Kahlo. «El grueso de tiempo de esos tres meses se los lleva la propia ejecución de la animación y el tiempo para pensarla no superó la semana. El primer día ya empecé a realizar propuestas gráficas de cuál creía yo que podría ser el estilo». Para ese trabajo también contó con material de preproducción del dibujante Carlos Pacheco, y «referencias propias que desarrollas también en colaboración con otros miembros del equipo, como la paleta de color, junto con David Hermoso, que fue muy importante de cara a que la intro tuviese una consistencia y un impacto visual importante». Ahí entran Kahlo, portadas pulp de «El Coyote», «las propias novelas que se hicieron de El Zorro». Un cambio de última hora les restó cuatro segundos para los que les dieron dos semanas más. Así nació «lo que yo denominé el plano Batman, que es ese plano inicial en el que vemos al Zorro en la azotea, y la cámara se va hacia él...». ¿Será solo cosa de la Batmanía de Zayas? «También en este caso es, hasta cierto punto, justificado porque Batman no deja de ser un personaje que nace a raíz de la figura del Zorro. El personaje de Bruce Wayne, cuando asesinan a sus padres, viene de haber visto en el cine ‘‘La máscara del zorro’’ de Douglas Fairbanks».

Una vez terminado, Zayas confirma que se trata de una de las mejores experiencias profesionales: «Ha sido muy intensa y muy dura a nivel de exigencia en cuanto a los tiempos. Pero la sinergia que hubo con el equipo, la libertad que tuve al mismo tiempo para poder expresarme visualmente como yo quería». El resultado tiene un significado muy marcado: «Aportar una idea fresca y dinámica, que evocara ese espíritu de la aventura en un contexto, hasta cierto punto, fantasía». Toda una creación con «un valor artístico extra que al mismo tiempo lo separe de la propia serie, para que pueda ser una pieza propia».

Ahora hay que seguir trabajando, a pesar de los descartes y tras ser responsable de los mapas de «La sociedad de la nieve»: «Esta semana he tenido que rechazar participar en la nueva película de Amenábar sobre Miguel de Cervantes, porque me encuentro hasta arriba como director de arte de un videojuego para un estudio muy pequeñito de España que se llama Pixel Noir, y al mismo tiempo estoy realizando un cómic para Estados Unidos que se llama ‘‘Almost Dead’’; en realidad de dibujante para un editorial que se llama Ablaze. Hace unas semanas realicé una campaña de Budweiser para el mercado chino. Dibujando mucho, básicamente»