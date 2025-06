María Patiño, contundente sobre su futuro en 'La familia de la tele': "No estamos haciendo lo que el público quiere"

María Patiño aprovechaba el décimo aniversario de Netflix para pronunciarse respecto al futuro que le espera a 'La familia de la tele' y hacer balance sobre cómo ha sido este último mes en el que han vivido una auténtica ruleta rusa de emociones. Así, la presentadora quiso sincerarse frente a los micrófonos de 'El Televisero' sobre su turbulenta llegada a RTVE. "Lo he vivido con cierta dificultad", asegura Patiño. "Me sigo sorprendiendo con la fijación que hay con determinados programas", ha señalado contundente.

María Patiño no se calla tras la cancelación del segundo tramo de 'La familia de la tele': "Aquí hay mucho ego" RTVE

María Patiño se sincera sobre el futuro de 'La familia de la tele'

Sin embargo, ella insiste en que no quiere "hacerse la víctima y tampoco le molesta el ruido exterior". De ese modo, para la presentadora lo único importante es "hacer el trabajo lo mejor posible", aunque ahora mismo le está costando. Por otro lado, Patiño no ha dudado en hacer autocrítica, ya que considera que no están dándole al público lo que realmente quieren. Ese sería el principal problema del formato, que no ha terminado de encajar con su audiencia durante el tiempo que llevan en antena. De hecho, han tenido que hacer frente a numerosos cambios en la programación, además de cancelar el segundo tramo y limitarse con una hora de emisión diaria(de 15:50 a 17:00 de la tarde).

"El público es el que manda y probablemente no hayamos logrado conseguir el concepto", ha destacado la presentadora, quien se muestra segura y no parece temerle a una posible cancelación. "Me plantearía otras cosas que han surgido que por circunstancias no he podido hacer y probablemente a lo mejor llega el momento", sostiene al respecto.