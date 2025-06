La confesión sin tapujos de un soltero en 'First Dates': "En Nigeria los hombres tenemos un tamaño importante"

Como cada noche entre semana, el restaurante de 'First Dates' abre sus puertas a aquellos que buscan una oportunidad en el amor. Sea cual sea su prototipo, el formato de Cuatro hace todo lo posible por buscar a cada persona un pretendiente a la altura de las expectativas. Y precisamente la altura fue lo que pedía Alexa, una joven madrileña que protagonizó una de las últimas citas emitidas del programa.

"Alexa apaga la luz, Alexa reproduce música... me dicen de todo", señaló la comensal durante su presentación. La broma no terminó ahí, ya que nada más sentarse en la barra del local, Carlos Sobera le dijo: "Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy?". "Si no lo digo, reviento", se disculpaba Sobera, si bien la joven ya había dejado claro que no le molestaban las bromas acerca de su nombre.

¿Una buena combinación?

Mayron, la cita de Alexa, cumplía con los requisitos que ella le había especificado al presentador antes de comenzar con la velada. "Moreno y negro para una chica blanquita como yo. He estado con africanos y se manejan muy bien. También que sea más alto que yo", explicó ella. Y es que Mayron medía ni más ni menos que 1,92 metros; todo un acierto para Alexa.

Mayron en 'First Dates' Mediaset

Carlos Sobera, atónito ante la altura del pretendiente de la madrileña, pudo conversar un rato con él antes de enviar a la pareja a cenar. "De donde soy, en Nigeria, es verdad que los hombres tenemos un tamaño importante de miembro", le confesó Mayron al de Baracaldo.

Nada más presentarse y mostrarse visiblemente contenta con la respuesta a su petición, el soltero no se andó con tapujos y reconoció que le encantaba "el pelo pelirrojo" de ella. "Tiene buen culo, tiene buen cuerpo", se deshacía en elogios entre bastidores.

Tras conversar durante un rato y conocerse, Mayron sí que quiso tener una segunda cita con Alexa: "Es una chica que, de primeras, me ha llamado la atención". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar "para ver si en otro ambiente se suelta más para bailar".