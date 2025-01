Pablo Motos ganó el Benidorm Fest en 1993

Pablo Motos es una de las figuras más influyentes de la televisión española gracias a 'El Hormiguero', el programa que conduce desde hace años en Antena 3. Sin embargo, más allá de su éxito en el mundo de la comunicación, pocos conocen su vínculo con la música y su sorprendente victoria en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1993.

Antes del actual Benidorm Fest, existió el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un certamen musical que se celebró anualmente desde 1959 hasta 2006. Inspirado en el Festival de San Remo, su objetivo era impulsar la música española y promocionar la ciudad alicantina como destino turístico. A lo largo de sus ediciones, lanzó al estrellato a artistas como Raphael o Dyango. En 1993, Pablo Motos formó parte de la historia de este festival al ganar con una canción de su autoría. Aunque en la actualidad es conocido por su papel como presentador de Atresmedia, en aquella época el valenciano tenía una faceta menos mediática vinculada a la composición musical.

La canción con la que Pablo Motos logró la victoria se tituló "Sabed amigos", interpretada por el grupo Romero y sus Amigos. El presentador no solo fue el autor y compositor del tema, sino que también participó en el coro, compuesto por 40 niños. Según ha relatado en diversas entrevistas, la inspiración para esta canción surgió de su experiencia en la radio, donde trabajaba junto a un técnico invidente. "Le hicimos una canción a los ciegos. Le compuse una canción, luego hicimos una versión para llevarla al Festival de Benidorm y ganamos", ha explicado en una conversación con Bertín Osborne en el programa 'En la tuya o en la mía'.

Por otra parte, la letra de "Sabed amigos" tenía un mensaje inclusivo y emotivo, con versos como: "Somos como tú y como aquel, tal vez no podamos ver, pero estamos vivos" o "Al pan se le llama pan, al vino vino y al ciego amigo". Sin embargo, Pablo Motos ha reconocido con humor que la composición no era especialmente brillante: "La letra era horrorosa, aunque la hice con buena intención". Tras la victoria, el grupo apareció en los telediarios y recibió una compensación económica por el premio. Para Pablo Motos, fue su primer momento de reconocimiento público, aunque no podía imaginar que años después alcanzaría la fama nacional con 'El Hormiguero'. Con el tiempo, el presentador ha dejado de lado su faceta musical para centrarse en su carrera en los medios, pero su inesperado triunfo en Benidorm sigue siendo una anécdota curiosa en su trayectoria profesional.