Pablo Motos en "Más de uno": «Estamos haciendo el mejor programa de estos 19 años»

Esta mañana Carlos Alsina ha conseguido una de las entrevistas más buscadas del entretenimiento. Sentado en el estudio de "Más de uno" con Alsina, David de Jorge y Leo Harlem, escuchó paciente la presentación antes de conceder una de sus pocas entrevistas con un periodista. "Nuestro invitado se estudió un diccionario entero", comenzó Alsina para hablar de su invitado estrella: Pablo Motos.

"Voy a decir algunas palabras importantes para el invitado. Con la 'G', guitarra. Aprendió a tocar la guitarra con el padre de la Mari, su primer amor. De chaval se ponía pegamento en las uñas para tocar la guitarra. No enamoró a la Mari pero decidió que quería llevar buena ropa y la última guitarra se la ha regalado a Johnny Deep". Para la segunda palabra de la presentación, la "M" de manta: "Empezó en Onda Cero en Valencia, allí le llamaban el tío de la manta y no es que sea friolero, es que pasaba la noche en la radio. Cuando volvía a casa caminaba por la pasarela por la avenida del Cid, se paraba un rato y pensaba mirando el tráfico: algún día vais a conocerme todos". Y la última palabra y letra fue la "T" de televisión: "Tiene el reconocimiento del público y de sus compañeros. Nuestro invitado ha renovado la tv, le viene de pequeño, ya que en su casa la televisión era en blanco y negro. Pidió a sus padres cambiarla por una de color y le dijeron que no. Así que tiró al suelo la tv, rompió la televisión y la siguiente fue en tecnicolor".

Lo primero que facilitó Motos con sus palabras fue una exclusiva: "David de Jorge cuando viene al programa hundirme es su objetivo. Me dice que no sé comer no sé vivir... Así que le he propuesto que venga de vez en cuando y que me enseñe a cocinar y a comer". A Alsina no le pareció "buena idea": "Hay otros cocineros, te va a desordenar todo el programa". Por su parte, David de Jorge dijo en directo que le haría de todo "hasta cojones de pato". "¿Por qué los humanos tenemos que comer cojones de pato?", quiso saber el valenciano en un ambiente distendido antes de las grandes preguntas.

"¿Por qué te gusta tan poco dar entrevistas", quiso saber Alsina. Y Motos fue claro en cada punto: "Porque me meto en líos. Hay invitados que se saben frenar y también no querer cansar. Luego salen cincuenta titulares..., así que no doy ninguna y se lo tienen que inventar todo. Excepto que me llames tú". Alsina dijo sentirse reflejado por este punto y Motos insistió, en este caso con la prensa escrita: "Hay un señor que pone los titulares. Les llamo y les digo, que yo no he dicho esto, que esá sacado de contexto. Y me dicen, 'eso es el que pone los titulares'. ¿Y puedo hablar con él?, pregunto. Y me dicen, 'no'.

La siguiente pregunta de Alsina fue para saber por qué dejó la radio por la televisión. "Me llamó una persona importante y me dijo 'quiero que hagas un programa de tv'. Le dije que no, que estaba bien en la radio". En eso el valenciano estaba con el programa "no somos nadie" y habían alcanzado mejores audiencias radiofónicas que el dúo Gomaespuma. "Yo ya me veía como Luis del Olmo con el pelo blanco", dijo Motos en broma, antes de contar el resto de la historia: "'Esto no va así, yo te hago una oferta que no puedas rechazar'. Y pensé, qué que chulo; el gusto que va a ser decirle que no, espero a que me diga la oferta. Me dijo la oferta y le dije sí, y me fui a mi casa muy contento".

Alsina y Motos bromearon entonces sobre lo incómodo que le resulta al otro el medio de cada cual y que ninguno de los dos entendía por qué hay tantos focos en los platós. "Hay mucha gente. Estoy seguro que hay gente que va corriendo de un lado a otro pero no hace nada", matizó Motos. "Hay un momento en el que alguien grita '10 minutos', se ponen histéricos 140 personas a la vez", explicó el presentador. David de Jorge propuso entonces cocinar en esos 10 minutos para darle de comer al equipo y surgió una idea de Leo Harlem: "Un plato con el nombre del invitado: pollo a la Topuria".

"Tienes fama de perfeccionista -inquirió Alsina en un momento-, de exigente, como de obsesivo con que todo tiene que salir bien. ¿Cuántas horas de verdad le dedica Pablo Motos a 'El Hormiguero'?". La respuesta del presentador valenciano fue contundente: "Todo el rato". Y le preguntaron qué estaría haciendo si no estuviese siendo entrevistado en la radio: "En este momento estaría entrenando. Lo primero que hago por la mañana es entrenar y luego ya es el programa. Y el fin de semana es todo el rato el programa. Y si me va muy bien, el domingo por la tarde lo tengo libre. Y si me va muy mal porque alguien me llama o tengo que hacer algo social, el domingo a las 21:30 digo joé". Y confesó: "yo lo que hago es celebrar el lunes. Es un día de mierda. Prepárate una comida con amigos, algo que te guste. Y cambia completamente la vida porque el domingo por la tarde dices bueno, el lunes tengo pizzería".

Alsina quiso compartir que "lo que más envidio de los que hacéis el prime time televisivo es que hace mucho tiempo que tenéis la semana laboral de cuatro días, de lunes a jueves. En la radio ya nos han dicho que jamás lo conseguiremos. Y me estás diciendo que el viernes también estás pensando en el programa". Y Motos aclaró: "Pero es diferente, no tiene nada que ver. Si haces de lunes a viernes no te da tiempo a hacer recados, entonces acaba el viernes y dices no me da tiempo, cualquier cosa de papeleo. Y esto es una idea de mi socio Jorge Salvador, que se hizo "Crónicas marcianas" y me dijo, los equipos se queman si haces de lunes a viernes. Lo puse en la negociación encima de la mesa, al principio no gustó, normal. Y luego accedieron".

"Me obligan a poner la grabación de cuando un jovencísimo Pablo Motos estaba en la radio, en 'Protagonistas Valencia', para que se vea que nos pasa a todos. Tiene un poco de pito...". Una voz muy distinta sorprendió a todos los colaboradores de "Más de uno". "Estoy sudando, Carlos", confesó Pablo al oírse.

Entonces Alsina quiso hacer hincapié en la colección de políticos que han pasado por el programa de las hormigas en estos 19 años. "Estuvo García Page, muy bien de audiencia y a él le vi suelto. ¿Te costó mucho convencerle?". "No, le hicimos la propuesta y dijo que le hacía mucha ilusión venir". Quiso Alsina saber si los políticos funcionan en televisión, y Motos le aclaró que no todos: "Depende de lo pesaos que sean. En el manual del político que no sabe hacer bien lacomunicación hay un listo que les dice, tú para que hagan pocas preguntas haz las respuestas muy largas. Y entonces cuando más largas sea la respuesta, menos te pregunta Alsina, que te va a hacer una emboscada". Una "repregunta", según Alsina. "¿Sabes lo que hago yo? Tiene que respirar, cuando coja aire".

"A la audiencia le gusta lo bueno como a todo el mundo. Y si el político tiene chica y contesta...", explicó Motos. Alsina quiso saber si el presentador de "El Hormiguero" se da cuenta durante la entrevista si el invitado funciona. "Si el estómago te dice, esto está mal, cambia. Tengo recursos, las hormigas... Esto no es mío, es de Spielberg, pero si el público no se mueve, es que están atentos, si empiezan a mover el culo, cambia de sección, se están aburriendo". "Me ha llegado una pregunta buena", avisó de repente Alsina: "¿Pablo Motos le ha preparado alguna vez chistes a políticos para que los contaran luego en los mítines?". Y sorprendentemente, "la respuesta es sí". Los colaboradores quisieron saber más: "Bromas. No voy a decir quién, si me lo permites. Una persona muy importante de este país, yo estaba escribiendo 'El club de la comedia', y entonces me dijo la política es igual que 'El club de la comedia', cuando alguien dice algo, si tu le pones un chiste, un comentario ocurrente, desactivas la bomba. ¿Te gustaría hacer algo bueno por tu país? Dije que sí y enviaba unas líneas y luego las escuchaba en el Telediario". Y desveló: "El partido político para el que escribía era de izquierdas".

"El Hormiguero" ha ido cambiando a lo largo de los años, un aspecto sobre el que reflexiona Pablo Motos: "No se parece en nada a cuando empezamos. Antes era importantísimo ser transgresor, ser políticamente incorrecto puntuaba muy positivamente. Éramos unos salvajes, hacíamos unos sketches bestias y secciones muy brutas. Según fue pasando esta especie de freno hacia la vida y cualquier cosa que digas molesta, todo cambió hasta en el Covid, que como pensamos que íbamos a morir, volvimos a acelerar y se me ocurrió lo de las tertulias, que funcionan bien, pero en algún lío nos meten".

En este sentido, Pablo Motos se muestra orgulloso del resultado: "Estamos haciendo el mejor programa de estos 19 años, el equipo está más fino que nunca, pero todo es molesto y agotador. Me gustaría que la vida se pareciese un poco a cuando bajo a la calle". Por último, Motos ha dicho que la radio y la televisión "se van adaptando" siempre porque "son medios excelentes"