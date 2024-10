Pablo Ojeda desaparece de "Más vale tarde": ¿Qué motivó su ausencia?

Los espectadores de "Más vale tarde" se sorprendieron este jueves cuando Pablo Ojeda, el nutricionista habitual del programa, no apareció en la sección de cocina junto a Carlos Maldonado. Fue Cristina Pardo quien explicó la razón, revelando que Pablo está ausente por un motivo muy especial: está a punto de casarse. "Pablo no está porque está a las puertas de su boda", comentó entre risas la presentadora.

Carlos Maldonado, por su parte, no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la situación. "¡Menudo jaleo debe tener Pablito!", exclamó el chef, añadiendo que, aprovechando la ausencia de su compañero, había introducido un ingrediente sorpresa en la receta del día. "He traído un poco de bacon para dar más energía a este plato. Con Pablo aquí, esto no habría pasado", comentó en tono de humor.

Mientras preparaba un plato de habitas con chipirones y jamón, Maldonado reconoció que la dinámica en la cocina era un poco diferente sin Ojeda, pero el equipo del programa no dejó de destacar lo importante que es el nutricionista en cada emisión, deseándole lo mejor en su gran día.

La sección terminó con buenos deseos para Ojeda y la promesa de que pronto estará de vuelta en el plató, tras disfrutar de su boda.