Atresmedia pone fecha a las nuevas temporadas de 'Espejo Público' y 'Más vale tarde'

Atresmedia ha oficializado las fechas de regreso de algunos de sus rostros más emblemáticos para la nueva temporada televisiva. El grupo ha anunciado que el lunes 2 de septiembre marcará el retorno de Susanna Griso a 'Espejo Público' en Antena 3 y de Iñaki López y Cristina Pardo al programa vespertino 'Más vale tarde' en laSexta. Con estas confirmaciones, la programación habitual del grupo va retomando su curso después de las vacaciones de verano.

Susanna Griso, uno de los pilares de la programación matutina de Antena 3, retomará las riendas de 'Espejo Público' el lunes 2 de septiembre a partir de las 08:55 horas. El programa, que ha mantenido su relevancia y audiencia durante años, contará nuevamente con Griso en la conducción, enfrentándose a nuevas competidoras en la franja horaria.

La vuelta de Susanna Griso llega en un momento de cambios y nuevas apuestas en la televisión matutina. Adela González ha debutado recientemente al frente de 'Mañaneros' en La 1, mientras que Ana Terradillos y Joaquín Prat han asumido roles clave en 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' en Telecinco, respectivamente. La competencia en este horario se intensifica, y Griso se prepara para mantener a 'Espejo Público' como el programa referente en las mañanas, al igual que hizo en el anterior curso.

La campaña de promoción de la nueva temporada de 'Espejo Público' ha captado la atención con un mensaje claro y directo: "No hay mañana sin ducha. No hay mañana sin café. No hay mañana sin Susanna". Esta frase, acompañada por una remix de la clásica canción "My Girl de The Temptations", busca sin duda reforzar la conexión entre la audiencia y el programa, resaltando la importancia de la presentador en las mañanas televisivas.

Por otra parte, en laSexta, el regreso de Iñaki López y Cristina Pardo a 'Más vale tarde' también está previsto para el lunes 2 de septiembre. López, conocido por su estilo irónico y cercano, ha anunciado la noticia en redes sociales, bromeando sobre los anticipados regresos de otros programas vespertinos como 'Y ahora Sonsoles' o 'TardeAR'. "No nos moverán del chiringuito hasta el lunes 2 de septiembre. Y solamente con orden judicial", escribía el presentador, subrayando el esperado retorno del dúo a las tardes de laSexta.

Con estos regresos ya confirmados, solo queda por definir la fecha de vuelta de otros programas clave de Atresmedia, como 'El Hormiguero' o 'El Intermedio', que, aunque se espera que regresen en septiembre, aún no tienen una fecha oficial anunciada. A pesar de ello, Atresmedia sigue ajustando su programación para asegurar que su audiencia reciba lo mejor de la televisión en esta nueva temporada 24-25.