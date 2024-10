El nutricionista Pablo Ojeda revela las cinco cosas que no debes hacer si quieres bajar de peso

La búsqueda por una vida más saludable y la pérdida de peso son temas que preocupan a muchas personas. A menudo, las redes sociales y la cultura popular presentan soluciones rápidas, como dietas milagro o planes de ejercicio extremos, pero la realidad es que bajar de peso de manera efectiva y sostenible requiere tiempo, paciencia y un enfoque equilibrado. En una reciente entrevista en Kiss FM, el nutricionista Pablo Ojeda compartió cinco consejos esenciales para aquellos que desean perder peso de forma saludable y evitar errores comunes.

1. Evita las Rutinas Restrictivas

Uno de los errores más comunes al intentar perder peso es asumir que, si no tenías una rutina alimentaria saludable antes, puedes adoptar una de inmediato. Pablo Ojeda subraya que empezar con dietas extremadamente restrictivas es contraproducente. "No te pongas a hacer dietas súper restrictivas, como ‘no como nada’", advierte. Este enfoque, más que ayudarte a perder peso, puede generar el efecto contrario.

Cuando reduces de manera drástica la cantidad de comida que consumes, el cuerpo puede entrar en "modo ahorro", un estado en el que tu metabolismo se ralentiza para conservar energía. Según el nutricionista, esto significa que, en lugar de quemar calorías de manera eficiente, el cuerpo trata de guardar las reservas, lo que puede hacer que incluso retengas el agua que ingieres.

2. Establece Horarios de Comida

La regularidad en las comidas es fundamental para una pérdida de peso exitosa. Según Ojeda, saltarse comidas o comer de manera desorganizada puede alterar tu metabolismo y hacer que el cuerpo almacene grasa de manera más eficiente. "Tu cuerpo necesita acostumbrarse a estos horarios", recomienda, ya que comer a intervalos regulares ayuda a mantener niveles estables de energía y reduce la probabilidad de que sientas hambre extrema o ansiedad por la comida.

Ojeda también recomienda que, deberíamos tratar de comer durante las horas de luz solar, ya que esto está alineado con los ritmos circadianos naturales del cuerpo, lo que podría mejorar tu metabolismo y promover una digestión más eficiente. Sin embargo, lo más importante es la regularidad: comer a la misma hora todos los días ayuda a tu cuerpo a anticipar cuándo llegará la próxima comida, lo que a su vez estabiliza el apetito y los niveles de glucosa en sangre.

3. Plazos Realistas

Uno de los factores clave para el éxito en la pérdida de peso según el nutricionista es tener expectativas claras y realistas. Muchas personas se fijan metas ambiciosas, como perder mucho peso en pocas semanas, lo que puede ser frustrante y llevar a la desmotivación si no se alcanzan rápidamente. Ojeda destaca la importancia de marcarse objetivos a medio y largo plazo. Un plazo razonable para observar resultados significativos es un año, durante el cual se puede esperar perder entre un 10% y un 20% del peso inicial.

Este enfoque, respaldado por la ciencia, no solo es más seguro, sino que también reduce la posibilidad de sufrir problemas de salud asociados con una pérdida de peso rápida, como la pérdida de masa muscular o la deficiencia de nutrientes. Además, trabajar con metas a largo plazo permite que te enfoques en cambiar tus hábitos de vida en lugar de buscar soluciones rápidas, lo que garantiza resultados más duraderos.

4. No te Obsesiones con la Báscula

La relación entre el estrés y la pérdida de peso es más importante de lo que muchos creen. El estrés crónico puede aumentar los niveles de cortisol, una hormona que está relacionada con el almacenamiento de grasa abdominal y la ralentización del metabolismo. "Cuando nos obsesionamos con la báscula, los niveles de cortisol aumentan", explica Ojeda.

En lugar de obsesionarte con los números, es más útil centrarte en cómo te sientes físicamente y en los cambios positivos que estás experimentando, como tener más energía, dormir mejor o sentir menos antojos. Otra estrategia es medir el progreso a través de diferentes métodos, como notar cómo te queda la ropa, el aumento de tu resistencia física o la mejora de tu estado de ánimo. A veces, los cambios en la composición corporal, como ganar músculo y perder grasa, no se reflejan de inmediato en la báscula.

5. Incorpora Ejercicio

No se puede subestimar el papel del ejercicio en la pérdida de peso sostenible. "No se puede bajar de peso de manera sostenible si no haces ejercicio", afirma Ojeda. El ejercicio no solo ayuda a quemar calorías, sino que también mejora la salud cardiovascular, aumenta la masa muscular y acelera el metabolismo.

Es importante elegir actividades físicas que disfrutes y puedas mantener a largo plazo. Si no te gusta el gimnasio, puedes optar por caminatas, bailar, practicar deportes o hacer yoga. El objetivo es adoptar un estilo de vida activo, no solo para perder peso, sino para mejorar tu salud general y bienestar. Al final, el ejercicio debe ser visto como una herramienta para sentirte mejor, no solo como un medio para perder peso.