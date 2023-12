Cristina Pardo: "En La Sexta también importa la ropa del presentador"

«Me dijeron que tenía que dar las uvas y tengo el traje desde hace un mes. Como Iñaki López está de vacaciones, me tengo que comer lo que se cocina en el programa. ¿Tú sabes lo que es merendar pulpo o solomillo con chocolate y naranja? A mí me parece duro», le confesaba Cristina Pardo (Pamplona, 1977) a Dani Mateo antes de compartir Campanadas. «Pues yo tampoco estoy en mi prime. A ver si me voy a tener que salir al balcón, que nuestro set es muy pequeño». Con este divertido entrante, es fácil imaginar que la despedida del Año de la navarra y el catalán volverá a ser la más imprevisible y gamberra de todas las ofertas. Para la presentadora de «Más vale tarde» ya van siete ocasiones en las que conducirá el último programa del año. Un 2023 en el que ha recibido la Antena de Oro y más espectadores tardeando en La Sexta, pese a la renovada competencia en Mediaset. Por su valentía y su franqueza, a Pardo también se la han liado en redes más de una vez esta temporada. Gajes que encaja con oficio. El penúltimo revolcón tuitero ha sido a costa de su impresionante cambio físico, cimentado en el running y en la dieta sana. Una fibrada anatomía de la que ha tomado nota, y medidas, Alejandro de Miguel, el diseñador de su vestido de Nochevieja . «Será diferente y más atrevido», ha adelantado el afamado modisto. A falta de conocer la indumentaria de la vertiente masculina de Atresmedia, se aventura doble ración de expectación en la Puerta del Sol...bajo las mismas iniciales.

Como había poca competencia el 31 de diciembre con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en Antena 3, han convocado de nuevo a Ramón García y hasta una campeona del mundo de fútbol. Dicho esto. ¿Por qué hay que ver sus Campanadas en La Sexta junto al gran Dani Mateo y no otras?

Porque van a ser imprevisibles, apenas llevamos nada preparado, eso las hace más divertidas y además, es la única cadena en la que también importa la ropa que va a llevar el presentador, no solo la de la presentadora.

Para esa noche mágica, ¿piensa más en su indumentaria o en su argumentario?

Ambas cosas van unidas. Si no estás contenta y no te sientes segura con la indumentaria, es complicado centrarse en el argumentario y disfrutar de la noche.

Estas Navidades se mantiene la crispación política que hemos estado sufriendo, y usted narrando, todo el año. Si esto no lo calman ni las fiestas, ¿cómo se arregla?

Se arreglaría si los políticos se trataran como rivales, no como enemigos. Y también ayudaría que tuvieran un sitio al que volver y no les fuera la vida en el puesto.

Resumió parte de su etapa como analista parlamentaria en el libro «Los años que vivimos peligrosamente». ¿Cómo titularía estos últimos doce meses?

Donde dije digo, digo fruta.

¿Con qué político/a compartiría un Roscón de Reyes?

Con el primero que reconozca alguna virtud en el rival.

¿La mayor lección que ha aprendido de Ferreras?

¡Hala Madrid!

«Más vale tarde» acaba el año con grandes datos de audiencia, pese al desembarco de Ana Rosa Quintana en la misma franja horaria. ¿Con qué se diferencian y de qué se distancian de la que fuera reina de las mañanas?

Por razones obvias, no puedo ver los programas que se emiten a la misma hora que el nuestro. Pero me atrevería a decir que no hay nadie que se lo pase mejor que nosotros y eso es algo que el espectador percibe desde casa.

¿Qué ha descubierto de Tamara Falcó, que nos sorprendería, en esos jueves que comparten en «El Hormiguero»?

He descubierto de Tamara que tiene mucho sentido del humor y que es muy capaz de reírse de sí misma.

Si la virtud de Madrid, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es que no te encuentras a tu ex, ¿cuál nos podría descubrir de su Pamplona natal?

Que a quién le importa su ex si tienes verduras, chistorra y chuletón de calidad.

¿Qué plato le tienen preparado cuando vuelve a casa?

Borraja, piparras... La verdad es que me da igual, lo recibo todo con gran emoción.

Practica boxeo con saco y le gusta montar en bicicleta. ¿Tiene algún otro desahogo deportivo o extradeportivo?

Ahora le pego poco a la bici y mucho a salir a correr. Estoy en plena forma. Me encuentro mejor que con 20 años.

Dedica la mayor parte de sus tuits al campeonísimo Rafa Nadal, del que se declara fan incondicional. ¿Conocerle sería un chupinazo?

Por supuesto, conocer a Rafa Nadal sería fantástico, desde luego, aunque yo me conformo con que siga jugando al tenis. Y ganando, pero arrasando. O sea, que deje de hacer sufrir tanto a los espectadores. Más épica, no, por favor. Rafa, ¡llámame!