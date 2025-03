Peter Schmeichel: «Ahora no me gustaría ser la persona que fui cuando era futbolista»

Peter Schmeichel bromea sobre el tiempo en España mientras atiende a las entrevistas desde Copenhague por el estreno en SkyShowtime de la serie documental que lleva su apellido. «¿Frío en Madrid? Aquí hace frío, lo que tú tienes ahí es casi un verano danés...».

¿Cómo surge la idea del documental?

Saqué un libro hace unos tres años, y a raíz de ese libro, hubo mucho interés de diferentes compañías de producción para hacer también una película. El libro fue muy especial para mí. Era mi propio proyecto, algo que quería hacer. Y no estaba necesariamente tan interesado en sacar una película. Pero hubo mucho interés. Y te metes en una forma de pensar: si hay tanto interés, tal vez deberíamos hacer esto. Y luego Silver Production vino con ese proyecto. Simon Lazenby y Owen Davis, que están produciendo y editando. Simplemente me gustó su forma de ver este proyecto. Así que acepté hacerlo con ellos, y les di el proyecto. Dije, me pongo a su disposición para lo que necesiten en términos de tiempo, pero no voy a aportar nada. No voy a traer gente a esto. No voy a decir esto debería suceder. Es su proyecto y luego que caigan las fichas donde tengan que caer.

En la pieza se destila que todo en su vida es por amor: al fútbol, por su padre y por su mujer.

Y también es cómo evolucionas como ser humano. Cuando eres un adolescente, cuando entras en tus 20, eres algo diferente. Luego avanzas, cada 10 años te conviertes en algo diferente. Ahora estoy en un lugar completamente diferente en mi vida donde todas estas cosas que no eran tan importantes en mi carrera activa como jugador se están volviendo muy importantes: las relaciones y el amor y todo esto es... Creo que es natural, porque obviamente con la edad te relajas un poco. Tienes más experiencia con la vida. Eres mejor analizando situaciones y entendiendo situaciones. Eres mejor ideando soluciones y lidiando con desafíos. Cuando eres joven, no sabes tanto. Crees que lo sabes todo, pero miras hacia atrás, te das cuenta de que no sabías nada. Sigues lo que crees que es correcto, y a veces funciona para ti, pero no necesariamente funciona para tu entorno.

Alguien en el documental dice «su debilidad es su temperamento». Lo que le hizo buen portero, ¿le ayudó en lo personal?

Funciona muy bien. Entonces y ahora. Funciona muy bien en el fútbol. Vuelvo a lo que dije antes, no sabes tanto cuando estás en tus años de adolescencia y con 20 años, y es cuando tienes que establecerte en cualquier carrera que elijas. Y, por supuesto, para mí, solo tenía 22 años cuando nació Kasper. Así que también soy padre en un momento en que no tengo ni idea de ser padre. Han pasado tantas cosas. Y lo que más quería hacer en ese momento era ser un futbolista profesional. Así que es una gran mezcla de confusión y todo eso no está ahora en mi vida. Mis hijos están creciendo. Tienen hijos por su cuenta. Ya no soy futbolista. Y te da tiempo para reflexionar. Y te da tiempo para entender lo que realmente quieres de la vida y quién quieres ser realmente. Es madurez. Es la experiencia con la vida lo que te hace hacer eso. Pero seguro, la persona que era cuando era futbolista, no me gustaría ser esa persona ahora, tan agitada y tan impulsiva, y siempre mirando hacia allá, nunca veía lo que hay aquí y realmente no me importaba lo que había a mi lado. Y sé que la mayoría de los jugadores con los que jugué al más alto nivel eran así. Y cuando te los encuentras hoy, son iguales que yo. Dicen las mismas cosas. Encontraron facilidad en la vida. Se calmaron.

Descríbame una sensación parecida a parar un penalti.

No paré tantos penaltis. Jugué con muy buenos defensas y no regalaban demasiados penaltis. Pero cuando lo hacían, y uno en particular me viene a la mente, es en una semifinal contra el Arsenal en la FA Cup. Un partido en semifinales contra Juventus en la Champions League, y anotan un penalti en el último minuto, y Dennis Bergkamp lo tira, y lo paro. No sabía que esto era en la última parte del partido o en el último minuto de juego, pero cuando me di cuenta, esa sensación fue increíble. Más después del juego, que durante. Pero lograr eso creo que es la misma sensación que marcar el gol de la victoria.

¿Cambiaría algo de su pasado?

No, así no es como funciona. No puedes hacer eso. Es lo mismo que tener remordimientos. ¿Cuál es el punto de los remordimientos? No puedes cambiar nada. Estoy absolutamente feliz con mi carrera futbolística. No miro mi comportamiento o la forma en que era de manera negativa. Era lo que me estaba funcionando, y logré exactamente lo que me propuse lograr. Así que estoy bastante contento con eso. No me gustaría ser esa persona por el resto de mi vida. Así que me he encargado, por supuesto, de cambiar y ser diferente y también tener una carrera diferente. Y creo que eso es quien soy. Te adaptas a lo que sea que hagas, a la edad que tengas, y siempre tratas de ser la mejor versión de ti mismo que puedas. Ese sentimiento siempre fue tratar de ser el mejor portero que pudiera ser en ese entonces. Y cualquier herramienta que necesitara usar para convertirme en eso, la usé. Ahora se trata de que yo sea una persona. Así que no, absolutamente ningún remordimiento. Y no miro hacia atrás y pienso, wow. De hecho, miro hacia atrás y pienso, wow, hice algo realmente bueno.