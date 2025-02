«Schmeichel»: el hombre detrás de los guantes

La primera imagen es sin duda la que marca la línea de flotación. Un plano idílico de las aguas en relativa calma en un pequeño rincón en el que vive con su familia el exfutbolista Peter Schmeichel. La siguiente imagen es la del exportero del Manchester United y de la selección danesa. El llamado «gran danés» del fútbol mundial está sentado con sus 1,93 metros tocando una guitarra. «Siempre he querido ser el héroe del juego», explica mientras las imágenes nos llevan a su infancia. Así empieza «Schmeichel», el documental en dos partes de SkyShowtime que no sólo nos muestra la juventud y carrera de uno de los mejores porteros de todos los tiempos, si no que también habla del padre, del hijo, del marido y de un camino lleno de lucha, victorias y derrotas, y redención.

«Mirando ahora hacia atrás, no hay nada que pueda pararme. Mi nombre es Peter Boleslaw Schmeichel», dice mirando a cámara el veterano guardameta de 61 años, hijo de una enfermera danesa y de un músico de jazz polaco, que confiesa todo el rato en el documental cómo su afán de superación, sobre sí mismo y los demás, lo mantuvo siempre a intentar llegar más alto. Finalmente una opinión en el momento oportuno le encaminó hacia una portería. Imágenes muy antiguas atestiguan su interés por el fútbol muy temprano, destacando por su energía y una altura que ya despuntaba. Y aunque Peter comenzó a jugar en varios equipos locales, la historia nos acompaña desde 1987 cuando fichó por el Brondy IF, con el que consiguió cuatro títulos de liga en cuatro temporadas.

Tras eso llegaría una inflexión en su vida profesional. Por fin el sueño cumplido, con 28 años, de poder jugar en el Manchester United. Pero su manera de ser y las exigencias propias del deporte rey le granjearon dificultades para conseguir sus objetivos, teniendo que lidiar con derrotas tomadas muy a pecho.

En los círculos futbolísticos causaba mucho respeto por su envergadura y su manera de comportarse en el campo, en el que no perdonaba ningún fallo, probablemente a imagen y semejanza del que fue su mayor apoyo y también una suerte de «enemigo», el entrenador Sir Alex Ferguson, encargado del Manchester United entre 1986 y 2013. «Schmeichel» cuenta además con los testimonios de otros grandes de la época, que nos relatan que el exportero podía ser «intimidatorio con su presencia», que su manera de tomarse su profesión probablemente «reinventó la posición de portero», y que llegó a ser «un dios» en Dinamarca. También aquellos que señalan que «su debilidad es su temperamento», una cosa que él compartió con sus compañeros de equipo en Inglaterra, y que tiempo después desapareció de su vida al mirar atrás. Como dice él mismo: «La vida se entiende al revés, pero se vive hacia adelante». En el documental se cuenta con varias voces, como la del propio sir Alex, que lo califica como «el mejor portero que hemos tenido», llegando a asegurar que «no necesitamos defensas». En el segundo episodio podremos comprobar como ambos hombres en lados opuestos tienen el recuerdo de aquello que rompió su relación profesional, incluso siendo aquel año en el que el Manchester United lo ganó todo.

Para conocer al jugador intervienen deportistas de la categoría de Eric Cantona y Gary Neville, compañeros de Schmeichel, o de entrenadores como el seleccionador nacional danés John Jensen, y el periodista y biógrafo de Peter, Jonathan Northcroft. Ellos hablarán de esa furia que le hizo conseguir cinco títulos de la Premier League, tres títulos de la FA Cup y un título de Liga de Campeones de la UEFA. Además, tras su marcha, Sir Alex confiesa en el documental que le pasaron a llamar «el entrenador que busca portero». Para conocer a la persona, la producción recurre a su hermana Margrethe, sus hijos Kasper y Cecilie, que entienden el valor de la leyenda de su padre, pero le prefieren ya retirado, y su mujer Laura von Lindholm, la mujer que le conoció sin saber quien era cuando gritaba en el campo de fútbol. Detrás del guardameta y su responsabilidad está una paternidad demasiado joven, una autoexigencia casi imposible de tolerar y una obsesión por el control. Pero fue la relación con su padre la que le marcó durante años hasta que llegó el perdón. «Schmeichel» es la vida del portero en tres amores: a su familia, a su padre y al fútbol.

De Gladsaxe a Lisboa con escala en Manchester

►La serie documental, dirigida por Owen Davies y producida por Simon Lazenby y Victoria Barrell de Sylver Entertainment, con Dogwoof como productores ejecutivos, muestra con una mezcla de imágenes de archivo personales nunca antes vistas, la trayectoria profesional de 22 años de Schmeichel, clave en la sensacional victoria de la selección danesa en la UEFA Euro 1992. Además nos muestra cómo fue parte indispensable de la época más exitosa del Manchester United bajo la dirección de Sir Alex Ferguson y cuando de 1999 a 2001 jugó durante dos años en el Sporting CP de Lisboa.