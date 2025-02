Por primera vez, RTVE lo cuenta todo: ¿Cuánto costó cada programa en 2024?

RTVE ha dado un paso inédito en su historia al publicar el desglose completo de los contratos con productoras externas, revelando cuánto ha invertido en cada uno de sus programas durante 2024. Esta decisión, impulsada por el actual presidente José Pablo López, responde a años de solicitudes de mayor transparencia y llega en un momento clave para la corporación, que cada vez externaliza más contenido.

Por primera vez, la información está disponible en la web de RTVE y se actualizará mensualmente. El documento desglosa los importes adjudicados a cada productora y el coste de los formatos más exitosos de La 1, La 2 y otras plataformas de la corporación. En total, RTVE destinó 227,7 millones de euros a la producción externa en 2024, con una fuerte apuesta por contenidos de ficción, entretenimiento y concursos.

Los programas más caros de RTVE en 2024

Los dos formatos que más inversión han requerido han sido "La Revuelta", con 28.152.271 euros, y "La Promesa", con 17.287.314 euros, ambos considerados pilares de la parrilla de La 1. Les siguen otras producciones de gran envergadura, como "Salón de té La Moderna", que costó 13.020.930 euros, y "MasterChef 12", con 7.063.057 euros.

Entre los formatos de entretenimiento, destaca "Grand Prix", que en su regreso ha supuesto un desembolso de 5.299.246 euros, cifra que aumenta a 6.479.716 euros si se incluye la edición navideña. "Bake Off: Famosos al horno", la adaptación del popular talent de repostería, ha necesitado 5.872.460 euros, mientras que "That's My Jam", aún por estrenar, ha costado 4.526.594 euros.

Lista completa de programas y su presupuesto

Formatos diarios:

"La Revuelta": 28.152.271 euros

"La Promesa": 17.287.314 euros

"Salón de té La Moderna": 13.020.930 euros

"Mañaneros": 7.933.784 euros

"Extra Mañaneros": 1.504.525 euros

"Ahora o nunca": 1.830.224 euros (cancelado)

"El Gran Premio de la Cocina": 1.995.003 euros (cancelado)

"Valle Salvaje": 6.000.000 euros

"El Cazador": 4.040.062 euros (Mediacrest)

"El Cazador": 3.403.978 euros (ITV, próximamente finalizado)

"El Cazador Stars": 6.991.429 euros (cancelado)

"Aquí la Tierra": 4.248.239 euros

"4 Estrellas": 6.307.798 euros (cancelada)

Formatos de prime time:

"MasterChef 12": 7.063.057 euros

"MasterChef Celebrity 9": 8.970.868 euros

"Maestros de la Costura 6": 6.169.044 euros

"Grand Prix": 5.299.246 euros

"Grand Prix Navidad": 1.180.470 euros

"Bake Off: Famosos al horno": 5.872.460 euros

"La bien cantá": 4.573.648 euros

"That's My Jam": 4.526.594 euros

"The Floor": 3.732.876 euros

"La Conexión": 1.998.627 euros (por estrenar)

"Eurovisión Junior 2024": 5.148.878 euros

"José Mota No News": 3.209.740 euros

"Especial Fin de Año de José Mota": 1.172.101 euros

"Late Xou con Marc Giró": 1.513.570 euros

Producciones de La 2:

"Cifras y Letras": 5.866.164 euros

"59 Segundos": 2.683.535 euros

"Saber y Ganar": 1.588.125 euros (más 425.717 euros por su versión de fin de semana)

Las productoras que han trabajado con RTVE en 2024

Los datos revelados también permiten conocer las empresas que han producido contenido para RTVE y el dinero que han recibido. Entre las más beneficiadas se encuentran:

El Terrat ( "La Revuelta") – 28.152.271 euros

Bambú Producciones ("La Promesa") – 17.287.314 euros

Boomerang TV ("Salón de té La Moderna", Benidorm Fest 2025) – 15.702.684 euros

Shine Iberia ("MasterChef 12", "Maestros de la Costura 6", "La Ruta Morancos", "MasterChef Celebrity 9") – 14.804.837 euros

Gestmusic ("Mañaneros", "Extra Mañaneros", "That's My Jam") – 13.965.903 euros

Mediacrest ("El Cazador") – 4.040.062 euros

EuroTV Producciones ("Grand Prix", "Grand Prix Navidad") – 6.479.716 euros

Zanskar Producciones ("Bake Off: Famosos al horno") – 5.872.460 euros

Secuoya Studios ("La bien cantá") – 4.573.648 euros

Este nivel de transparencia es un cambio significativo en la gestión de la corporación pública y abre el debate sobre la eficiencia del gasto en producción audiovisual. La publicación de estos datos permitirá evaluar si la inversión en ciertos formatos está justificada por su rendimiento en audiencia y si la externalización de contenidos es la mejor estrategia para RTVE.