Eurobasket 2025: los partidos de la primera fase que se podrán ver en abierto en RTVE

El Eurobasket 2025 arranca este miércoles 27 de agosto y reunirá a 24 selecciones europeas compitiendo en cuatro sedes: Riga (Letonia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlandia) y Katowice (Polonia). La fase de grupos se disputará hasta el 4 de septiembre, dando paso a las eliminatorias (octavos, cuartos, semifinal y final )que se celebrarán íntegramente en Riga del 6 al 14 de septiembre. En ella, RTVE ha apostado por ser la televisión oficial del campeonato de Europa entre selecciones de Baloncesto, emitiendo a través de sus canales (La 1, La 2 y Teledeporte), el partido más destacado de cada día, incluyendo todos los partidos de la última España de Scariolo. Estos son los partidos que el ente público emita en abierto para la primera fase de un Eurobasket en el que España defenderá su corona cosechada hace tres años en Berlín.

Miércoles 27 de agosto: Serbia vs Estonia a las 20:15 por TDP

Jueves 28 de agosto: Georgia vs España a las 14:00 por La 2

Viernes 29 de agosto: Finlandia vs Gran Bretaña a las 19:30 por TDP

Sábado 30 de agosto: España vs Bosnia y Herzegovina a las 20:30 por TDP

Domingo 31 de agosto: España vs Chipre a las 17:15 por TDP

Lunes 1 de septiembre: Finlandia vs Lituania a las 19:30 por TDP

Martes 2 de septiembre: Italia vs España a las 20:30 por TDP

Miércoles 3 de septiembre: Turquía vs Serbia a las 20:15 por TDP

Jueves 4 de septiembre: España vs Grecia a las 20:30 por TDP

Cómo ver el resto del Eurobasket en España

Courtside 1891, la plataforma oficial de la FIBA, permite ver todos los partidos del torneo, en directo y también bajo demanda. Hay dos opciones para contratarlo, por tu cuenta a un precio de 17,99 € para ver todo el Eurobasket 2025 en directo o diferido. También existe la posibilidad de contratarlo un mes a través de DAZN como intermediario, con un precio de 9,99 € ese mes.