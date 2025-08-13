La televisión pública se abona al baloncesto en abierto y retrasmitirá el Clásico Barça-Real Madrid

Trece años después, la Liga Endesa regresa a la televisión pública, que vuelve a apostar por el deporte en abierto, como ya hizo con el Mundial 2022 y la Eurocopa 2024 de fútbol masculino, las finales de la Champions o, recientemente, con el Eurobasket de este agosto, en el que la España de Scariolo defiende título frente a rivales como Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y otras grandes estrellas. Tras finalizar su acuerdo con Movistar Plus+, los partidos de la primera división española podrán seguirse este año en la plataforma de streaming deportivo DAZN, mientras que dos de los encuentros de cada jornada se emitirá en abierto por RTVE, aun por confirmar si en Teledeporte o en La 2. Entre ellos estará el Clásico Barça–Real Madrid, programado para horario de mediodía.

Según publica Encestando, Televisión Española retransmitirá en exclusiva uno de los dos Clásicos de la liga regular de la ACB entre Real Madrid y Barça. El choque se disputará un domingo al mediodía, franja considerada prioritaria para la cadena pública, aunque aún no se ha decidido si se emitirá en La 2 o en Teledeporte. Esta concesión se enmarca dentro del acuerdo alcanzado entre DAZN y la ACB para asegurar la emisión en abierto de dos partidos por jornada: uno a través de RTVE y otro mediante distintas televisiones autonómicas. De momento, Cataluña y la Comunidad Valenciana han confirmado su participación, mientras que el País Vasco y Canarias han mostrado interés en sumarse. Según la información, este modelo permitirá que la suma de ingresos procedentes de DAZN y de las cadenas en abierto se acerque a las cifras del anterior contrato con Movistar. Además, la optimización de los costes de producción y el incremento de la visibilidad mediática supondrán un beneficio económico superior a los diez millones de euros para el conjunto de los clubes. El nuevo reparto, junto con la exposición televisiva ampliada, busca impulsar la presencia de la Liga Endesa en el panorama deportivo español.