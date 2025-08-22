Scariolo cierra la lista del Eurobasket sin poder esperar a uno de los jugadores clave

El seleccionador Sergio Scariolo ha confirmado la baja del base Alberto Díaz, que arrastra una lesión que no le permitirá llegar a tiempo al Eurobasket 2025, a disputarse del 27 de agosto al 12 de septiembre. Esta decisión, comunicada tras el partido amistoso ante Alemania en el Movistar Arena de Madrid, da por concluida la habitual fase de descartes: la lista de 12 queda así definida.

En sus declaraciones post-partido, Scariolo expresó su agradecimiento por el esfuerzo del jugador y afirmó que “por primera vez no tengo que hacer descartes. No digo que lo agradezca —porque siempre es un mal momento—, pero esta vez no me toca”: una frase que refleja la dificultad de reducir la convocatoria en medio de un plantel afectado por múltiples ausencias.

Preparación complicada

Este anuncio llega en un contexto complicado: la preparación para el Eurobasket ha estado marcada por una ola de lesiones y renuncias, incluyendo la del propio Alberto Díaz, Abalde o Lorenzo Brown, lo que ha obligado a Scariolo a tirar de la "siguiente generación" en la fase final de la concentración.

Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry llegan al Eurobasket tras haber brillado en categorías inferiores con España, donde conquistaron medallas en mundiales y europeos de formación. Junto a ellos, también vivirán su primer gran torneo oficial con la absoluta Josep Puerto, Santi Yusta y Yankuba Sima. En contraste, del equipo que alcanzó la gloria en el Eurobasket 2022 solo repiten Darío Brizuela, Joel Parra, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y los hermanos Hernangómez, que asumen ahora el rol de líderes del equipo, junto a Santi Aldama.

La lista definitiva quedó compuesta por los dos bases—Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry—, en la posición de 2—Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui y Josep Puerto; Santi Yusta, Joel Parra y Juancho Hernangómez—, como aleros y que también pueden pisar la posición de ala-pívots y cuatro hombres interiores —Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Santi Aldama—.