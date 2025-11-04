Sandra Barneda y Xuso Jones, los elegidos por Mediaset para las Campanadas de Fin de Año

Mediaset España ha revelado a los presentadores que despedirán 2025 en sus cadenas: Sandra Barneda y Xuso Jones serán los encargados de conducir las próximas Campanadas de Fin de Año, con las que el grupo dará la bienvenida a 2026. La elección combina la experiencia de una de las comunicadoras más reconocidas del grupo con la frescura y cercanía de uno de sus rostros más recientes.

Sandra Barneda, periodista, presentadora y escritora nacida en Barcelona en 1975, es una de las figuras más consolidadas de Mediaset. Actualmente está al frente de ‘La isla de las tentaciones’, uno de los formatos más exitosos de Telecinco, y de los debates de ‘Supervivientes’. A lo largo de su carrera ha presentado programas como De buena ley, Hable con ellas o El debate de Gran Hermano, demostrando su versatilidad tanto en el entretenimiento como en la actualidad. Finalista del Premio Planeta y autora de varias novelas, Barneda se ha convertido en un rostro imprescindible del grupo audiovisual.

Por su parte, Xuso Jones (Murcia, 1989) ha pasado de ser una promesa musical a consolidarse como comunicador dentro del universo Mediaset. El artista, que se dio a conocer tras un vídeo viral en YouTube que cambió su vida, es el actual presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ en Cuatro, el concurso de preguntas y azar que ha regresado con éxito a la parrilla. Además, cuenta con una sólida carrera como cantante y creador de contenido, con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, donde comparte su estilo fresco y natural.

La elección de Barneda y Jones responde a la estrategia de Mediaset de combinar tradición y renovación en una de las noches más emblemáticas del año. La cadena busca ofrecer unas Campanadas cargadas de emoción, complicidad y energía positiva, confiando en la química entre ambos presentadores para conectar con públicos de distintas generaciones.