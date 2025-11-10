Dani Güiza rompe con su hijo Cristian y lanza duras palabras en 'Fiesta': "Está muerto para mí"

El exfutbolista Dani Güiza ha protagonizado una de sus declaraciones más duras hasta la fecha tras la reciente visita de su hijo Cristian al plató del programa 'Fiesta', el magacín de actualidad presentado por Emma García en Telecinco. Según adelantó el periodista Saúl Ortiz, que mantuvo una conversación telefónica con el deportista, Güiza se mostró profundamente decepcionado con el comportamiento de su hijo y aseguró que su relación está completamente rota.

Dani Güiza estalla contra su hijo Cristian tras su entrevista en 'Fiesta'

Durante la emisión, Cristian relató los desencuentros con su padre, afirmando que solo busca cariño y entendimiento. Sin embargo, las palabras de Güiza fueron tajantes: "Está muerto para mí", habría dicho el exdelantero, que sostiene que su hijo "solo quiere dinero y hacerse famoso". Según explicó el periodista, el jugador incluso reveló que habría costeado los estudios universitarios de Cristian, pero que este decidió abandonar para dedicarse a la televisión y aspirar a participar en formatos como La isla de las tentaciones o Gran Hermano.

El deportista también se refirió a su expareja Nuria Bermúdez, acusándola de intentar perjudicar su imagen pública y de influir en las decisiones de su hijo. "Está moviendo a su entorno para hundirme. Lleva haciéndolo casi dos décadas", aseguró Güiza, quien añadió que tanto él como su actual esposa se sienten víctimas de un "acoso constante". Mientras tanto, Cristian escuchó las declaraciones en directo y lamentó la dureza de las palabras de su padre: "Solo quería afecto, pero me dijo que yo estaba muerto para él", expresó visiblemente afectado.