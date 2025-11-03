La edición más dura de 'Supervivientes All Stars' da alas a Mediaset, que ya considera una tercera entrega

La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha sido la más intensa vivida hasta la fecha. Todo ello propiciado por las peores condiciones meteorológicas que se han vivido desde que se estrenara el formato, una situación que no frena la voluntad de renovar el concurso por una tercera temporada.

En la mañana de este lunes, Mediaset ha hecho balance de los 56 días que ha durado la aventura de los 14 concursantes y que han coronado al bombero Rubén Torres como el ganador del reality show con celebridades estrenado en 2024. Y uno de los temas de los que se ha hablado ha sido si el grupo de comunicación tiene en mente poner en marcha nuevas entregas.

Las dudas las ha despejado el director general de Contenidos de Mediaset España, Alberto Carullo. El dirigente ha comentado que están "trabajando y pensando" en una posible tercera temporada de 'Supervivientes All Stars', aunque aún es pronto para decirlo.

De hecho, "todavía no hay nada" y dependerá de "la época del año y de la programación de la cadena". De esta forma, el desarrollo de los próximos proyectos en la cadena servirá para que Mediaset tome una decisión firme y decida si dar luz verde a la idea de una tercera entrega, que ya ha comenzado a fraguarse en la directiva de Contenidos.

Por otro lado, el director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), Juan Ramón Gonzalo, ha hecho mella en las complicaciones de llevar a cabo el programa de Telecinco durante una época del año en el que las lluvias torrenciales o los vientos huracanados asolan el territorio caribeño.

"Ha sido una experiencia muy especial, dura, pero maravillosa, nos gusta la aventura y los retos. Nunca se había hecho una edición en esta época, ha sido una producción complicada con muchas tormentas y nos ha pasado de todo", ha explicado.