Sandra Barneda, desesperada y ninguneada por las parejas de 'La isla de las tentaciones 9': "Esto es inadmisible"

Si la bronca del martes fue inédita, ayer la situación se descontroló a unos niveles nunca vistos. Este miércoles, Sandra Barneda, se mostró desesperada y fue ninguneada por las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', sin excepción alguna. Ninguna de las cinco parejas del reality de convivencia de Telecinco mostró compostura, provocando un enfado morrocotudo por parte de la maestra de ceremonias de Mediaset.

Sandra Barneda estalla ante el descontrol y desafía a los concursantes: "No lo vuelvo a consentir"

La tercera noche de 'La isla de las tentaciones 9' fue, sin duda, la más caótica hasta ahora y puso a prueba la paciencia de Sandra Barneda. A pesar de sus constantes advertencias para que los participantes respetaran las normas, la presentadora vivió una velada desbordada. Todo comenzó con las primeras citas entre las parejas y sus tentadores, un momento que debía transcurrir con serenidad pero que rápidamente se convirtió en un campo de batalla emocional. Lorenzo y Alba protagonizaron el conflicto más intenso: él no aceptaba que su pareja sintiera afinidad por Barranco, uno de los tentadores VIP, y ella le reprochaba que tenía un perfil similar al suyo. La tensión estalló cuando Alba, entre lágrimas y enfado, se alejó hacia la playa amenazando con abandonar la experiencia.

Mientras Sandra Barneda intentaba calmar a la pareja, el resto de concursantes aprovechó la ausencia de la presentadora para romper las reglas y acercarse, abrazarse y reconfortarse unos a otros, algo terminantemente prohibido. Al regresar, la conductora se encontró con el caos y lanzó una seria advertencia: no toleraría más desobediencia y quien volviera a incumplir las normas sería expulsado. Sin embargo, la rebeldía no terminó ahí; al final de la noche, cuando se suponía que debían separarse sin despedidas, los participantes volvieron a reencontrarse en la playa, desafiando nuevamente la autoridad del programa. En medio de tanto descontrol, se definieron las primeras citas: las chicas apostaron por nuevos acercamientos, y los chicos hicieron lo propio, en una dinámica que promete seguir elevando la tensión en la isla.

Claudia se inclinó por Gerard, mientras que Sandra escogió a Andrea como su primera cita. Almudena quiso compartir el momento con Borja, Helena optó por Iñaki y Nieves prefirió a Aitor. Por su parte, entre los chicos, Gilbert mostró interés en seguir conociendo a Noelia, Juanpi se decantó por Érika, Darío eligió a Cristina, Rodri se animó con Olatz y Lorenzo decidió invitar a Alba.