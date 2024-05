Ana Mena cuenta en 'El Hormiguero' su anécdota más comprometida: "No sabía dónde meterme"

'El Hormiguero' recibió hoy a Ana Mena como su segundo invitado de la semana. La reconocida cantante acudió al programa de Pablo Motos para hablar sobre su último sencillo titulado "La Razón", una colaboración con la cantante puertorriqueña Gale. La canción aborda el tema de las señales de alerta ('red flags') en una relación, destacando que a pesar de estas, el amor sigue presente. Además de su nuevo lanzamiento musical, Mena compartió detalles sobre su gira actual, "Bellodrama Tour", cuyo último concierto tendrá lugar el 22 de diciembre en el Wizink Center de Madrid.

Ana Mena, conocida por su versatilidad artística y estilo fresco y moderno, es una de las artistas españolas más destacadas a nivel internacional en el género de la música urbana. Durante la entrevista, la cantante compartió algunas experiencias de su vida personal y profesional. Uno de los momentos destacados fue cuando la actriz reveló la semana más intensa de su gira, durante la cual tuvo cinco conciertos en solo siete días. La cantante admitió que, en ocasiones, "olvidaba algunas letras durante los espectáculos", y en esos momentos, "pedía a su público que las cantara con ella".

Pablo Motos aprovechó la oportunidad para preguntarle a Ana Mena sobre las 'red flags' que tendría en una primera cita. La artista mencionó que una de ellas sería que su acompañante "hablara constantemente de su expareja", algo que no encajaría bien. También mencionó que no le agradaría que su cita "tuviera problemas con su familia" o que estuviera "constantemente pendiente del teléfono" durante la cena.

Otro momento destacado de la entrevista fue cuando Ana Mena compartió una anécdota divertida y que "nunca había contado" sobre un "fin de semana romántico" que terminó en "desastre" debido a un incidente con la cama. La cantante relató cómo una escapada romántica organizada por uno de sus exnovios resultó ser un "completo desastre" cuando la cama se rompió durante la noche. La situación la llevó a tener que explicarle al casero, que resultó ser un fan suyo, lo sucedido: "Cuando me vieron, pues me reconocieron al instante y me contaron que toda la familia eran muy fans míos. Mi novio no se enteraba de nada, porque no entendía nada. Pues cuando volvemos a la 1 de la mañana, me tumbo en la cama y se rompen las dos patas. Así que tuve que ir a explicar al casero, que era fan mío, que había roto su cama. No sabía dónde meterme", afirmó.

Sin embargo, Pablo Motoscuestionó si realmente las patas de la cama se rompieron por esa razón o por otra. A pesar de la pregunta incisiva del presentador, Ana Mena mantuvo su versión de los hechos, añadiendo un toque humorístico a la entrevista.