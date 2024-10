Ana Mena sorprende en 'El Hormiguero' al contar su nueva habilidad: "Lo uso para..."

La noche del martes en 'El Hormiguero' ha estado cargada de emociones, risas y revelaciones inesperadas con la visita de Ana Mena, la cantante y actriz malagueña que no ha dejado de acumular éxitos desde su debut en 2016. En su paso por el programa de Antena 3, conducido por Pablo Motos, la artista compartió detalles sobre su trayectoria musical, su más reciente sencillo 'Carita Triste' —una colaboración con la argentina Emilia— y su gira 'Bellodrama Tour', que terminará el próximo 22 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. A lo largo de la entrevista, Ana demostró una vez más por qué se ha convertido en una de las figuras más queridas del panorama artístico español.

La cantante ha sido recibida con un caluroso aplauso por el público, lo que provocó su primera reacción de la noche. "¡Cómo está de animado el público esta noche!", exclamó Ana entre risas, mientras Pablo Motos, fiel a su estilo, bromeaba: "Eso es porque estás tú aquí y porque se pueden llevar esta noche una televisión". Ana Mena no solo participó en la charla habitual del programa, sino que también se unió al final del programa al concurso que ofrece premios al público de 'El Hormiguero'.

Una de las primeras preguntas que Pablo lanzó a la cantante fue sobre el lugar donde guarda sus más de 60 discos de platino, 10 de oro y un disco de diamante, símbolos de su arrollador éxito en la música. Ana, con humildad, confesó que no los tiene todos a la vista. "No los tengo todos en cuadro. No me dan uno cada vez. Hay veces que la información sale en redes, pero no tengo todos los cuadros de esos discos", explicó la cantante. A pesar de su meteórica carrera, Ana Mena no parece estar preocupada por coleccionar estos premios, mostrando una actitud relajada respecto a su éxito.

Su más reciente sencillo, 'Carita Triste', una colaboración con la artista argentina Emilia, fue otro de los temas centrales de la entrevista. Ana expresó su cariño por su compañera de canción: "Le mando un gran beso porque la adoro mucho". El videoclip, en el que las dos cantantes destrozan objetos en una casa, dio pie a una conversación cómica sobre lo liberador que puede ser romper cosas en un entorno ficticio. "Me encantó. No me gusta romper cosas, pero cuando una tiene la oportunidad de hacerlo en un vídeo, que es todo ficción, te vuelves loca", confesó entre risas. En el vídeo, ambas destrozan la casa de un supuesto novio infiel, una experiencia que, según Ana, solo forma parte de la ficción. "En la vida real no suelo romper cosas", aseguró, dejando claro que lo suyo es actuar.

El tema de las rupturas amorosas, presente en la letra de 'Carita Triste', también se coló en la conversación. Ana reflexionó sobre cómo las relaciones pueden cambiar drásticamente con el tiempo. "Dice mucho cuando las personas se van de tu vida. A lo mejor la persona que más querías pasa a ser tu peor enemigo. Te decepciona mucho”, explicó con sinceridad. Cuando Pablo le preguntó qué tipo de ex es, Ana respondió de manera franca: "Depende de lo que me hayan hecho. Si ha sido una ruptura poco decepcionante, quedo bien con las personas. Pero si me han fastidiado, desaparezco de su vida porque lo quiero lejos".

En un tono más ligero, la cantante reveló una faceta divertida sobre su expresión facial cuando quiere conseguir algo: "Tengo la carita del gato de Shrek. La uso cuando quiero conseguir alguna cosa. Tiene que ser una cara tierna y pestañear mucho”, dijo, provocando la risa del público, mientras Pablo Motos intentaba imitar su gesto sin mucho éxito. Ana Mena también adelantó detalles exclusivos sobre el final de su gira, que tendrá lugar en el WiZink Center de Madrid. "Va a ser un concierto muy especial, como una boda ficticia. Va a haber una narrativa divertida, será como una comedia musical. Es un concierto que no se va a repetir", aseguró, dejando a todos expectantes ante lo que promete ser un evento único en su carrera.

Pero la música no es lo único en lo que está centrada Ana. La cantante también habló sobre su nueva incursión en el cine, específicamente en la película "Ídolos", que protagoniza junto a Óscar Casas. "Es una gran película y se estrenará el próximo año. Es una historia de amor ambientada en el mundial de MotoGP. Yo hago de tatuadora", explicó Ana, quien admitió que nunca ha tatuado a nadie en la vida real, pero que ha estado ensayando para su papel. Por otra parte, una de las anécdotas más sorprendentes de la noche fue el curioso incidente que vivió Ana en un Airbnb mientras grababa su disco. Según contó, mientras ella y su equipo estaban alojados en una casa alquilada, entraron inesperadamente personas que iban a grabar una película para adultos. "Ellos pensaban que ya la casa estaba libre", recordó entre risas. Además, confesó que este verano también sufrió el robo de su estilismo para una semana de promociones, lo que la obligó a improvisar con la ropa que tenía.

El programa de Trancas y Barrancas terminó con el tradicional concurso de 'El Hormiguero', donde Ana Mena se encargó de hacer las preguntas al público para que pudieran ganar televisiones planas. "Qué emoción más grande", exclamó la cantante, mientras los espectadores acertaban todas las preguntas y se llevaban el premio a casa. Con su simpatía y cercanía, Ana Mena volvió a demostrar por qué es una de las artistas más queridas y exitosas del panorama actual. Además, Pablo Motos anunció que la próxima semana recibirán a una invitada muy especial: Gloria Gaynor. "Estoy muy emocionado al igual que todo el equipo", confesó el presentador