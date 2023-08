Gloria Gaynor: «Mi carrera tenía un propósito y ya lo he logrado»

La vida de Gloria Gaynor es la del éxito, la fama y la parranda hasta el amanecer. También la de ser la intérprete de «I Will Survive» un himno para millones de personas, un clásico del orgullo desde hace 45 años, un descorchafiestas que desataba las pasiones y liberaba los instintos. Un canto a la entereza y la dignidad, es la... «es la canción que justifica mi carrera por completo –me interrumpe Gloria Gaynor cuando trato de explicarle lo que ya sabe–. Es un canto a la esperanza, es un tema que inspira, alienta, transmite fuerza», dice la reina de la autoproclamada reina de la música disco. «Pero para mí, lo que más importa de esa canción es que transmite esperanza. La vida es imposible sin esperanza». Su poder mágico se puede comprobar el próximo 15 de agosto en Málaga, en el Sabatic festival, junto a Bonnie Tyler.

Ciertamente, pocas canciones hay movilizado más a individuos y a un colectivo que «I Will Survive». «Siento que te pude ayudar a transitar cualquier camino que necesites, sea cual sea la dificultad que se presente», dice Gaynor al teléfono. La música disco ha sido con frecuencia reducida a un puñado de canciones pensadas para la liberación sexual o la máxima frivolidad. Sin embargo, para Gaynor, no era así: «Lo que yo encontré en esa escena es que la gente se unió mucho más entre sí para ayudarse mutuamente. Había una causa común, había preocupación por el otro. Eso no lo veo ahora, la verdad. Compartir y cuidar del otro, esos son los principales valores de la música disco», explica Gaynor.

El legado de la música disco

Aquella fue una escena que tuvo implicaciones políticas, no por el mensaje de las canciones (con excepciones, puramente hedonista), pero sí por su manifestación social: situó hombro con hombro, en la pista de baile, a desconocidos que podrían haberse cruzado de acera en otro contexto. «Creo que nunca se le ha reconocido al disco cómo fue capaz de poner gente junta de toda raza, origen y credo. Ninguna otra música había hecho eso antes», señala la cantante. Por esa razón, nunca se cansa de su himno: «No, nunca. Porque es un tema con un propósito, con un objetivo. Como yo, que siempre tuve una intención a lo largo de mi carrera y esa canción me ayudó a cumplirlo, a completarme como artista. Mi gran objetivo fue darle algo a la gente que durase más allá de la duración de mis conciertos o de mi propia vida. Es un canto a la esperanza», asegura.

Sin embargo, Gaynor terminó cansada de su modo de vida, de la fiesta sin fin, a partir de cuando la liberación no era más que una saturnal. Tuvo una epifanía religiosa en medio de una de esas bacanales a las que asistía, al más puro estilo Little Richard. Según ha revelado ella misma, el Espíritu Santo le agarró por el cuello cuando se la llevaba la corriente de una noche de desenfreno. Y se dio cuenta de que tenía que cambiar. Se volcó en la religión y en el estudio de la Biblia. «La leo todos los días. Es mi guía. Pero no diría que yo sea una persona religiosa, sino que tengo una relación personal con Dios y Jesús, que es producto de mi vida diaria. Está en todas mis decisiones y elecciones, es una parte muy importante de mi vida. Pero no creo en la religión como un conjunto de normas, de mandamientos que se parecen a tu padre cuando estás en su casa», dice riendo. Gaynor, que recientemente reveló que había sufrido abusos sexuales en la infancia, siempre tuvo en la fe «los cimientos de su vida». En 2019, publicó «Testimony», un trabajo de "gospel", quizá el estilo más alejado posible de la ligereza de la música disco. «Siempre había querido. Y entiendo lo que dices, pero resulta que a la gente le encantan esas canciones tanto como mis clásicos de los años 70 –asegura–. Son temas que te acompañan cuando sales del auditorio, que te impulsan a seguir luchando en la vida. Creo que so es lo que distingue al "gospel" de los demás estilos. Una canción puede ser poderosa, puede ayudar a sentirte bien un momento. Pero los temas de "gospel" te ayudan a superar las dificultades de la vida, sean cuales sean».