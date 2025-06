Ana Rosa Quintana revela que están vetados por el Gobierno de Pedro Sánchez: "Ellos creen en la libertad de expresión"

Después del informe de la UCO, en el que se detallan las "mordidas" millonarias entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (quien dimitió en la tarde del jueves), provocando un seísmo dentro del PSOE y dos ruedas de prensa de Pedro Sánchez que han sido insuficientes para la militancia, provocando que el Presidente del Gobierno de España escribiera esta mañana una carta a todos los militantes socialistas, que ha publicado en redes sociales. Con respecto a su última rueda de prensa, la sección de "El aperitivo" de 'El programa de Ana Rosa' se ha encargado de analizar la comparecencia ante los medios de Pedro Sánchez y entre las opiniones de los contertulios (entre los que se encontraban Antonio Rossi, Jano Mecha, Máximo Huerta y Sandra Aladro) destacó las palabras de la propia Ana Rosa, que se sinceró sobre la relación que existe entre el magacín matinal de Telecinco y el actual Gobierno de España, ninguna.

Vetados desde Moncloa

Ana Rosa Quintana ha revelado que Pedro Sánchez no es la única persona desde el Gobierno que no participa en 'El programa de Ana Rosa'. "Si no quisiera venir solo él (Pedro Sánchez) estaríamos contentos. Estamos vetados para cualquier persona que tenga un cargo en el Partido Socialista. Ministros, secretarios, subsecretarios, portavoces. Y mira que ellos creen en la libertad de expresión y creen en la libertad de los medios", espetaba la maestra de ceremonias de Telecinco con ironía.

Además, espetó que aunque "no venga nadie del Gobierno a su programa", 'El programa de Ana Rosa' recibe la llamada del ejecutivo debido a los editoriales de la propia Ana Rosa Quintana, que suelen ser bastante críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez.