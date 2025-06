Ana Rosa califica a Pedro Sánchez y al PSOE de "sinvergüenzas": "Desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero"

'El programa de Ana Rosa' suele empezar todos los días con el editorial de la maestra de ceremonias del magacín matinal de Telecinco, que esta mañana ha sido uno de los más demoledores después del informe de la UCO, en el que se detallan las "mordidas" millonarias entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (quien dimitió en la tarde de ayer), provocando un seísmo dentro del PSOE que terminó con una rueda de prensa de Pedro Sánchez en Ferraz insuficiente, en la que acabó pidiendo perdón y desechó la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas antes de 2027. Ana Rosa Quintana no se ha cortado un pelo en su monólogo inicial y crítico con severidad toda esta situación, destacando que "Sánchez en su día dijo: 'De la A de Ayuso a la Z de Zaplana, todos tienen un caso de corrupción por cada letra del abecedario'. Presidente, veremos qué es lo que pasa, desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero".

Tapando la corrupción con fango

Ana Rosa Quintana ha lanzado un duro alegato contra Pedro Sánchez tras su comparecencia pública por el llamado ‘caso Cerdán’. La periodista ha calificado al presidente de “sinvergüenza” y ha acusado al Gobierno de llevar “once años robando mientras hablaban de bulos, de fango y de regeneración”. En su editorial, criticó que Sánchez se desvincule del informe de la UCO que señala a sus dos principales colaboradores: “Un informe demoledor de la Guardia Civil al que el presidente da carpetazo con un ‘esto no tiene nada que ver conmigo’. Pío, pío, que yo no he sido”, ironizó. También arremetió contra el tono victimista de su discurso y el aspecto con el que compareció ante los medios: “Apareció maquillado por un tanatopractor, disfrazado de plañidera, al borde de unas lágrimas que no le salen porque se estaba riendo de nosotros”. Para Quintana, el gesto de Sánchez no es más que “un victimismo impostado” con un único objetivo: “aguantar hasta 2027 porque él no asume ninguna responsabilidad”.

La presentadora no se quedó ahí y responsabilizó directamente al líder socialista de blindar a los implicados en la trama. “Él nombró a sus imputados y los ratificó cuando ya estaban bajo sospecha. Donde debía haber vigilancia, hubo ratificación”, denunció. Para Quintana, lo revelado por la UCO solo confirma un modo de actuar que, según ella, arranca en las primarias de 2014, cuando “Santos Cerdán le dijo a Koldo: ‘Sin que nadie te vea, metes dos papeletas en la urna’”. A esa escena sumó otras: “La urna detrás del biombo, el Peugeot, la imputación de su mujer, la de su hermano, del fiscal general, de Ábalos y de Cerdán”. También arremetió contra sus socios parlamentarios, asegurando que “cuanto más débil está Sánchez, más tajada quieren sacar”. Cerró su intervención con una advertencia: “Koldo es un hacha cortando cabezas con sus grabaciones. ¿Quién será el siguiente? Veremos qué pasa desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero”, finalizó así su alegato Ana Rosa Quintana.